Depremzedeye Anahtar, Ama Ev Yok! - Son Dakika
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Depremzedeye Anahtar, Ama Ev Yok!

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CHP'li Öztunç, Kahramanmaraş'ta depremzedelere anahtar verildiğini, ancak evlerin tamamlanmadığını belirtti.

26.02.2025 14:44
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(TBMM) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Depremzedeye anahtar veriyorlar ama ev yok. Depremzedeye, 'İşte senin anahtarın yaptık konutu' diye teslim ediyorlar. Depremzede gidiyor konut yok. Vatandaşa şov olsun diye anahtarlar verilmiştir ama konutlar bitmemiştir. Bitmediği gibi maalesef depremzededen bir de konutun aidatını alıyorlar. Binlerce lira aidat kesiliyor, binlerce lira aidat gönderiliyor, binlerce lira aidat depremzededen alınıyor" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Meclis'te Kahramanmaraş'ta yaşanan sorunlarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Deprem sonrası teslim edilen birçok evin bitmediğini fakat aidatların depremzede vatandaşlardan alındığını belirten Öztunç, şunları söyledi:

"Depremzedeye anahtar veriyorlar ama ev yok. Depremzedeye, 'İşte senin anahtarın yaptık konutu' diye teslim ediyorlar. Depremzede gidiyor konut yok. Kahramanmaraş'ta teslim edilen, teslim edildiği iddia edilen, konutların çok büyük bir bölümü teslim edilmemiştir. Çünkü bitmemiştir, tamamlanmamıştır. Vatandaşa şov olsun diye anahtarlar verilmiştir ama konutlar bitmemiştir. Bitmediği gibi maalesef depremzededen bir de konutun aidatını alıyorlar. Binlerce lira aidat kesiliyor, binlerce lira aidat gönderiliyor, binlerce lira aidat depremzededen alınıyor.

"Kader mahkumları hala Kahrmanmaraş'a getirilmedi"

Esnaf perişan Kahramanmaraş'ta. Hala esnafın dükkanları bitirilmedi. Ticaret, iş hayatı halen toparlanamadı. Vatandaşlar da perişan. Mesela cezaevlerinde mahkumlar vardı. Depremle birlikte bu kader mahkumları Türkiye'nin dört bir yanına dağıtıldı. Dediler ki 'Kahramanmaraş'taki cezaevleri açılınca, yapınca sizleri buraya getireceğiz'. 2 yıl geçti Kahramanmaraştaki cezaevleri onarıldı yapıldı. Ama o kader mahkumları hala Kahrmanmaraş'a getirilmedi. Aileleri görüşe gidemiyorlar. Çocuklar babalarını, eşler eşlerini, analar babalar evlatlarını ziyarete gidemiyorlar. Çünkü çok uzak yerlerde cezaevlerindeler. Oysa bu mahkunların deprem öncesi yattıkları Kahramanmaraş'taki cezaevlerine getirilmesi gerekirdi.

"20 kilometre uzaktaki bir beldeye, bir mahalleye ilk evim mi olur"

İlk Evim diye bir proje çıkartılar. İlk Evim Projesi kapsamında on binlerce yurttaşımızı ev sahibi yapacağız dediler. Yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 'İlk Evim' kapsamında başvurular alındı. Bir de baktık ki Elbistan'a neredeyse 20 kilometre uzaktaki bir köye yapmayı planlıyorlar. Bakış beldesine, Bakış köyüne. Elbistan'a yapacağım diyorsun Bakış'a yapıyorsun. 20 kilometre uzaktaki bir beldeye, bir mahalleye ilk evim mi olur? Bu durumdan vazgeçin diyoruz ama Murat Kurum bu işlerle uğraşmıyor. Murat Kurum'un aklı hala İstanbul'da. Hala İstanbul yenilgisini hazmedemiyor. İstanbul yenilgisini hazmedemediği için de kafa gitmiş, başka işlerle meşgul.

"Elbistan'ı Külbistan yapmaya devam edecekler"

Afşin-Elbistan Termik Santrali zehir saçmaya devam ediyor. Elbistan Külbistan olmaya devam ediyor. Hala filtreleme yok bir de üzerine 'İki yeni ünite yapacağız' diyorlar. Afşin-Elbistan Termik Santrali kurulduğu günden bu yanan 16 bin 530 kişinin erken ölümüne sebep olmuş. Bilimsel bir rakam bu. Kanser olmuşlar çünkü. Kanser saçıyor bu santral. Yeni iki ünite yapacağız diyorlar. Elbistan'ı Külbistan yapmaya devam edecekler. Adı İklim Değişikliği Bakanlığı ama gerçekte halk sağlığını tehlikeye sokan bir bakanlık durumunda. Kahramanmaraş'ımızın yalnız olmadığını, sorunlarını dile getirmeye devam edeceğimizi bütün yurttaşlarımızın bilmesini istedim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Depremzedeye Anahtar, Ama Ev Yok! - Son Dakika

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