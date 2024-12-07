Dera'da Muhalifler Esed Rejiminin Kontrolünü Ele Geçirdi - Son Dakika
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Dera'da Muhalifler Esed Rejiminin Kontrolünü Ele Geçirdi

Suriye'nin Dera il merkezindeki muhalif gruplar, Esed rejimi güçlerini yenerek kontrolü sağladı.

07.12.2024 00:46
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Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera il merkezi, Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan muhalif grupların kontrolüne geçti.

Ülkenin güneyindeki Dera ilinde rejim güçlerine karşı harekete geçen askeri muhalifler, kırsal kesimde çok sayıda yerleşim yerini ve askeri noktayı ele geçirerek ilerledi.

Şiddetli çatışmaların ardından muhalif gruplar, il merkezinin kontrolünü de rejim güçlerinden aldı.

Halk ayaklanmalarının fitilinin ateşlendiği il: Dera

Suriye'de 2011 yılında halkın özgürleşme talepleriyle başlayan hareketlerin rejim tarafından şiddetle bastırılmak istenmesi üzerine patlak veren iç savaş sürecinde Dera kenti, rejim karşıtı direnişin doğduğu yerlerden biri olması nedeniyle tarihi bir öneme sahip.

Suriye'nin güneyindeki Dera'da bir grup öğrencinin 15 Mart 2011'de okul duvarına, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sana geldi" yazmasıyla halk hareketleri başlamıştı.

Dera, 2012-2018 döneminde muhaliflerin hakimiyetindeydi.

İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın askeri müdahalesiyle yeniden güçlenen Esed rejimi, Haziran 2018'de bölgeye kara saldırısı başlattı.

Esed rejimi, Temmuz 2018'de Dera ilinin tümünü ele geçirdiğini ilan etti.

Kentin rejim kontrolüne geçmesi sonrası bölgeden binlerce muhalif ve aileleri, ülkenin kuzeyine göçe zorlanmıştı.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dera'da Muhalifler Esed Rejiminin Kontrolünü Ele Geçirdi - Son Dakika

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