Dergiye Tepki: Peygambere Hakaret Kabul Edilemez - Son Dakika
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Dergiye Tepki: Peygambere Hakaret Kabul Edilemez

01.07.2025 16:24
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Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir'de dergideki karikatür nedeniyle geniş çaplı kınama yapıldı.

Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir'de belediye, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterdi.

Sivas Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çirkin karikatür ve bu saygısızlığa öncülük eden sözde mizah dergisinin en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Bu milletin inancına saygısızlığın asla kabul edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Peygamberimize dil uzatmak, sadece Müslümanların değil, insanlık vicdanının da yaralanmasıdır. Düşünce ve basın özgürlüğü, toplumsal barışı zedeleyen, dini değerlere saldıran ve milyonlarca Müslümanın kalbini inciten böylesi ahlaksız girişimlerin zırhı olamaz." ifadeleri kullanıldı.

Yozgat

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yozgat İl Temsilciliği öncülüğünde Çapanoğlu Büyük Cami önünde basın açıklaması yapıldı.

Cami önünde toplanan grup adına açıklama yapan TÜGVA İl Temsilcisi Ubeydullah Şahan, dergide yayımlanan karikatürün sadece Müslümanları değil, tüm vicdan sahibi insanları yaraladığını ve bu tür yayınların inançlara yönelik açık saldırı olduğunu belirtti.

Söz konusu yayını kınadıklarını vurgulayan Şahan, bu tür girişimlerin karşısında duracaklarını kaydetti.

Kırşehir

Diyanet-Sen Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Öztürk, yazılı açıklamasında, derginin ahlaksız yayınının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Müslümanların en büyük değerine dil uzatan bu çirkin ve aşağılık saldırıyı lanetlediklerini kaydeden Öztürk, Peygambere hakaretin milyarlarca Müslümanın kalbine ve vicdanına saldırı olduğunu aktardı.

Nevşehir

Nevşehir'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Nevşehir Külliyesi Hacı Süleyman Köybaşı Camisi önünde toplandı.

Ellerinde çeşitli afişler taşıyan grup adına açıklama yapan Mustafa Gençtürk, İslami değerlere karşı sistematik şekilde yürütülen saldırı ve hakaretlerin, mizah veya özgürlük adı altında meşrulaştırılmayacağını söyledi.

Kirli kalemlerin temiz hakikatleri karalama arzusunun mesnetsiz hayalden ibaret olduğunu vurgulayan Gençtürk, "Bu düşüncelere sahip olanlar bilmelidir ki hiç kimse Peygamber Efendimize hakaret edemez, ettirmeyiz. Peygamberimiz, şerefimizdir, onurumuzdur. Ülkemizde, inancımıza, imanımıza söven hiçbir güruh faaliyetine devam etmemelidir. Bunu sağlayacak olan merci ise elbette ki devlet ricalimizdir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Nevşehir, Kırşehir, Politika, Güncel, Yozgat, Yaşam, sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dergiye Tepki: Peygambere Hakaret Kabul Edilemez - Son Dakika

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