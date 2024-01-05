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Kocaeli'de belediye otobüsüne arkadan çarpan özel halk otobüsü kazaya yol açtı, 6 yolcu yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de belediye otobüsüne arkadan çarpan özel halk otobüsü kazaya yol açtı, 6 yolcu yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, belediye otobüsüne arkadan çarpan özel halk otobüsü kazaya neden oldu. Kazada, 6 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

05.01.2024 - 01:19,
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KOCAELİ'nin Derince ilçesinde yolcu alan belediye otobüsüne, arkadan gelen özel halk otobüsü çarptı. Kazada, 6 yolcu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Denizciler Caddesi'nde meydana geldi. Duraktan yolcu alan S.A.'nın kullandığı 41 BR 243 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse, arkadan gelen S.U. yönetimindeki 41 J 0367 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Savrulan belediye otobüsü de önündeki M.A. yönetimindeki 41 HM 729 plakalı otomobile çarptı. Otobüslerde bulunan 6 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kocaeli\'de belediye otobüsüne arkadan çarpan özel halk otobüsü kazaya yol açtı, 6 yolcu yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kocaeli'de belediye otobüsüne arkadan çarpan özel halk otobüsü kazaya yol açtı, 6 yolcu yaralandı - Son Dakika
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