Gazze'de Öğrenci Ders Sırasında Vuruldu

Gazze kentinde bir okulda ders esnasında sırasında oturan 6. sınıf öğrencisi Filistinli Halid el-Eşrem, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu elinden yaralandı.

Filistin basınındaki haberlerde Eşrem'in, diğer öğrencilerle ders işlediği sırada elinde kalemle sırasında oturduğu aktarıldı. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öğrencinin eline mermi isabet etti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta merminin, çocuğun elini delerek bileğine saplandığı ve merminin ucunun bileğinin diğer tarafından çıktığı görüldü.

Eşrem'in ders sırasında kalem tuttuğu eliyle yaralanması, Gazze'deki çocukların İsrail saldırıları nedeniyle savaşın ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yaralanan Filistinli çocuğun elinde mermiyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Fotoğrafta, Filistinli çocuğun eline saplanan mermi ve oluşturduğu yara açıkça görülüyor.

İsrail, Gazze'de yeni ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 1250 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 110 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 804 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı bildirildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 375'e, yaralı sayısının ise 174 bin 220'ye yükseldiği kaydedildi.