Dervişoğlu, AYM önündeki emekli polis intiharı için 'sözün bittiği yerdeyiz' dedi - Son Dakika
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Dervişoğlu, AYM önündeki emekli polis intiharı için 'sözün bittiği yerdeyiz' dedi

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Dervişoğlu, AYM önündeki emekli polis intiharı için \'sözün bittiği yerdeyiz\' dedi
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AYM önündeki emekli eylemi sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis memurunun yaşamını yitirmesi üzerine açıklama yaptı. Dervişoğlu, 'sözün bittiği yerdeyiz' diyerek emeklilerin sorunlarını görmeyen iktidarı akla ve vicdana davet etti.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin eylemi sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin, "Devletine yıllarca hizmet etmiş bir emeklimiz hak arayışında canına kıyıyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Emeklilerimizin yaşadığı sorunları görmeyen iktidarı da akla ve vicdana davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin eylemi sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dervişoğlu, yaşamını yitiren Şekeroğlu'nun yakınlarına başsağlığı dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Devletine yıllarca hizmet etmiş bir emeklimiz hak arayışında canına kıyıyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Emeklilerimizin yaşadığı sorunları görmeyen iktidarı da akla ve vicdana davet ediyorum."

Kaynak: ANKA
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