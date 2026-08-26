Dervişoğlu'ndan Zafer Haftası Mesajı - Son Dakika
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Dervişoğlu'ndan Zafer Haftası Mesajı

Dervişoğlu\'ndan Zafer Haftası Mesajı
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümünde yaptığı açıklamada, bu zaferlerin milletin bağımsızlık destanına dönüştüğünü belirterek, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci ve Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Malazgirt'te Alparslan'ın açtığı kapı, Büyük Taarruz'da Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan zaferle, milletimizin bağımsızlık destanına dönüştü" dedi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından Malazgirt Zaferi'nin 955'inci ve Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Destici, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Malazgirt'te Alparslan'ın açtığı kapı, Büyük Taarruz'da Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan zaferle, milletimizin bağımsızlık destanına dönüştü.

26 Ağustos, tarihimizin iki büyük zaferinin, cesaretin, inancın ve vatan sevgisinin simgesidir.

Sultan Alparslan'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde tazimle eğiliyorum. Zafer haftamız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Malazgirt, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dervişoğlu'ndan Zafer Haftası Mesajı - Son Dakika

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