Dervişoğlu: "Memleketin Başına Yüzyılın Son Çeyreğinde Gelen En Büyük Felaket Recep Tayyip Erdoğan'ın Bizzat Kendisidir" - Son Dakika
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Dervişoğlu: "Memleketin Başına Yüzyılın Son Çeyreğinde Gelen En Büyük Felaket Recep Tayyip Erdoğan'ın Bizzat Kendisidir"

24.05.2025 20:05
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğa’ın nüfus artış hızındaki düşüşü ‘felaket’ olarak tanımlamasına ilişkin, “Cumhurbaşkanı da şikayetini ifade ederken ‘tarihimizde görülmemiş bir felaket’ olarak tanımlıyor bu durumu. Evet doğrudur ama Türkiye’nin 23 yıllık yanlış yönetimin sonunda bu noktaya gelmiştir. Eğer bunu doğru bir biçimde değerlendirmemiz gerekirse bir felaketle karşı karşıya olduğumuz da gerçektir ama bu memleketin başına yüzyılın son çeyreğinde gelen en büyük felaket Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat kendisidir” dedi.

(KARABÜK) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğa'ın nüfus artış hızındaki düşüşü 'felaket' olarak tanımlamasına ilişkin, "Cumhurbaşkanı da şikayetini ifade ederken 'tarihimizde görülmemiş bir felaket' olarak tanımlıyor bu durumu. Evet doğrudur ama Türkiye'nin 23 yıllık yanlış yönetimin sonunda bu noktaya gelmiştir. Eğer bunu doğru bir biçimde değerlendirmemiz gerekirse bir felaketle karşı karşıya olduğumuz da gerçektir ama bu memleketin başına yüzyılın son çeyreğinde gelen en büyük felaket Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat kendisidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi ziyarette bulunmak için Karabük'e geldi. Dervişoğlu'nun ilk durağı Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği oldu. Burada misafir defterine imza atan Dervişoğlu, "Bu vatanı bizlere canı pahasına emanet eden şehitlerimizin ve gazilerimizin kutlu mirasçılarıyız. İstiklal ve istikbalimizi borçlu olduğumuz kahramanlarımıza minnet ve şükran duymak bir vazife, hatıra ve emanetlerine sahip çıkmak da boynumuzun borcudur. Şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyor, gazilerimize esenlikler diliyorum" yazdı.

"Benim ziyaretlerim bazı kişilere batıyor olabilir ama batırmaya devam edeceğim"

Dervişoğlu, daha sonra Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, Şehit ve Gaziler Derneği'nin aranarak 'Dervişoğlu'nu kabul etmeyin' dendiği iddiasına ilişkin soru üzerine "Bazı siyasi partiler şu anda Abdullah Öcalan ve onların avanelerini misafir etmekle ve ziyaret etmektedirler. Dolayısıyla benim ziyaretlerim bazı kişilere batıyor olabilir ama batırmaya devam edeceğim" dedi.

"Bu milletin yüzyılın son çeyreğinde başına gelen en büyük felaket Erdoğan'dır"

Dervişoğlu'nun Karabük'teki son durağı partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı oldu. Burada gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nüfus artış hızındaki düşüşü 'felaket' olarak tanımlamasına ilişkin Dervişoğlu, "Bugün iş başındakiler hepimize kaç çocuk yapacağımızı buyuruyorlar ama onları nasıl bakacağınıza dair herhangi bir şey söylemiyor… Cumhurbaşkanı da şikayetini ifade ederken 'tarihimizde görülmemiş bir felaket' olarak tanımlıyor bu durumu. Sayın Cumhurbaşkanımıza göre bir büyük felaketle karşı karşıyayız. Evet doğrudur ama Türkiye'nin 23 yıllık yanlış yönetimin sonunda bu noktaya gelmiştir. Eğer bunu doğru bir biçimde değerlendirmemiz gerekirse bir felaketle karşı karşıya olduğumuzd a gerçektir ama bu memleketin başına yüzyılın son çeyreğinde gelen en büyük felaket Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat kendisidir. Ekonomik sorunlarla alakası yok diyor. Kendi sözleriyle söylüyorum, milli gelirimiz bugünden daha da düşükken nüfus daha çok artıyormuş. Dolayısıyla siz ekonomik sıkıntılardan ötürü nüfusumuzun artış hızıda düşüş olduğuna inanmayın diyor. Evet doğru milli gelir bundan azdı, ekonomik sıkıntılar geçmiş dönemde de yaşandı. Ama vatandaşının devlete güveni vardı. Çünkü o zaman iş başında Recep Tayyip Erdoğan değil başkaları bulunuyordu" şeklinde konuştu.

"Akıllı bir insan bir yılana aynı delikten iki defa kendini ısırtmaz"

Terör örgütü PKK'nın, uzantıları YPG/PYD ile Kürt Birliği Çalıştayı düzenlediğini belirten Dervişoğlu, toplantıya katılan ve kırmızı bültenle aranan teröristlerin Suriye'de anayasa, özerklik, federasyon ve Kürdistan istediklerini kaydetti. Dervişoğlu, "Öcalan'ın yol göstericiliğinde tanzim edilmiş bir süreçten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası adına doğru bir şey çıkacağına inanmıyorum. Biz bu filmi daha önceden de görmüştük çünkü. Bunu yapanların bu kadar hoşuna gidiyorsa kendilerine hatırlatmak isterim: Akıllı bir insan bir yılana aynı delikten iki defa kendini ısırtmaz. Buna benzer bir şey yaptınız ve milletimizin başına ne geldi, sizlerin başına ne geldi gördünüz. Bu yılanlar tarafından zehirlendiniz. Şimdi aynı maceraya yeniden soyunuyorsunuz ve önünüze koyulan projeyi yaşama geçiriyorsunuz aynı zamanda. Bugün 'Terörsüz Türkiye' diye bize yutturulmaya çalışılan şey Büyük Orta Doğu Projesi'nin yaşama geçirilmesi ve sınırlarımızda teröristan kurma ülküsünün hayata dönüştürülmesidir. O masaya oturduğunuzda adamlara sordunuz mu hangi emellerinden vazgeçmişler" dedi.

Dervişoğlu, 'Terörsüz Türkiye' sürecine karşı çıktığı için MHP'liler ve Ülkü Ocakları tarafından tehdit edildiğini belirterek, geri adım atmayacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti, Güvenlik, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dervişoğlu: 'Memleketin Başına Yüzyılın Son Çeyreğinde Gelen En Büyük Felaket Recep Tayyip Erdoğan'ın Bizzat Kendisidir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dervişoğlu: "Memleketin Başına Yüzyılın Son Çeyreğinde Gelen En Büyük Felaket Recep Tayyip Erdoğan'ın Bizzat Kendisidir" - Son Dakika
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