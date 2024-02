Derya Kaya, \'Amazon Kadınları: Ok ve Yay\' Romanını Yayımladı

Güncel

Editör ve senarist olarak farklı birçok projede yer alan Derya Kaya, daha önce yayımladığı "Yeşil Hüzün" adlı şiir kitabının ardından "Amazon Kadınları: Ok ve Yay" isimli kurgu romanı okurla buluşturdu.

İstanbul'da 1975'te dünyaya gelen Kaya, çalışmasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar reklam sektöründe metin yazarı ve yönetici olarak çalıştığını söyledi.

2013 yılında vizyona giren ve başrollerini Doğa Rutkay, Nilgün Belgün, Yonca Evcimik, Arda Esen, Çetin Altay ile Murat Soydan'ın paylaştığı animasyon destekli çocuk filmi "Kral Yolu- Olba Krallığı"nın senaryosunu yazan Kaya, uluslararası vizyonda kaliteli yapımların yer alması amacıyla Amazon kadınları üzerine çalışmaya giriştiği bilgisini paylaştı.

Sinema filmi olarak hayata geçirmek istediği "Amazon Kadınları: Ok ve Yay"ı uygun platform ve yapımcı bulamadığı için roman olarak yayınlamaya karar veren Kaya'ya çalışmasının yazım aşamasında meme kanseri teşhisi koyuldu ve halen tedavisi devam ediyor.

"Amazon kadınları Samsun'un en önemli değerlerinden"

Kaya,"Amazon Kadınları" çalışmasına yaklaşık 7 yıl önce yönetmen arkadaşı İbrahim Biçer'le başladıklarını belirterek, "Samsun'un en önemli değerlerinden biri Amazon kadınları. Biz de Amazon kadınlarının bir sinema filmini hazırlayalım dedik. Bir buçuk yıl Samsun'da kaldım. Orada değerli arkeologlarla çalıştım. Amazon kadınlarıyla ilgili kitaplar okudum. Senaryomuzu hazırladık. Fakat bütçesi çok yüksek çıktı." dedi.

Çalışmanın film yapılabilmesi durumunda yaklaşık 1500 kostümlü, 3 savaşın olduğu bir hikayeyi çekeceklerine işaret eden Kaya, şöyle devam etti:

"Hedef, Amazon kadınlarının ortaya çıkışını, nasıl Amazon kadını olduklarını, nasıl köylerini kurduklarını, nasıl bir yaşam içinde olduklarını anlatan bir sinema filmiydi. 'Biz bu işe madem bu kadar emek verdik, neden dünyaya, özellikle Türkiye'ye bu kadınları anlatmayayım' dedim. O yüzden romanını yazmaya karar verdim. Tek bir kişi bile Amazon kadınlarını tanımak için kitabı okusa bana yeter."

"Kanser olduğumu öğrendikten sonra her şey bir anda durdu"

"Amazon Kadınları: Ok ve Yay"ı Od Kitap'tan çıkaran Derya Kaya, Amazon kadınlarının önemli özelliklerine değinerek, "Dünyada en bilindiği özellikleri at sırtında geriye dönük ok ve yay kullanmaları. Bunun için ergenlik döneminde bu işte yetiştirecek savaşçı kızların sağ göğüslerini kızgın bakır taslarla yok etmeleri, büyümesine engel olmaları var. Ben bu hikayeyi yazdım, bitirdim. Kitabın kapak tasarımına geçeceğimiz dönemde meme konseri olduğumu öğrendim. Gerçekten çok farklı bir tesadüf. Kanser olduğumu öğrendikten sonra her şey bir anda durdu. Kitap, hayat durdu. Öncesinde de arka arkaya annemi, babamı kaybetmiştim." ifadelerini kullandı.

Ameliyat olduğunu ve bir tedavi sürecinden geçtiğini anlatan Kaya, "Hiç vazgeçmedim. Çalıştım, koşturdum, kitabımı bitirdim. Farklı bir sürü projeler için planlamalar yaptım. Yapacak daha çok şeyim var." diye konuştu.

Kaya, Amazon kadınlarının gelişmesi ve yok oluşlarına dair çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.