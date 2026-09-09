Destici: 12 ülkenin İsrail'e ticaret yasağını tüm ülkeler katılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destici: 12 ülkenin İsrail'e ticaret yasağını tüm ülkeler katılmalı

Destici: 12 ülkenin İsrail\'e ticaret yasağını tüm ülkeler katılmalı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, aralarında İspanya, Fransa, İngiltere ve Kanada'nın da bulunduğu 12 ülkenin İsrail'e yönelik ticaret yasağı kararını "gecikmiş ancak doğru ve önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

Kaynak: ANKA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Dış Politika, İngiltere, Politika, İspanya, Kanada, Fransa, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Destici: 12 ülkenin İsrail'e ticaret yasağını tüm ülkeler katılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonluk vurgunda yeni detaylar Çaldıklarını sevgilisine harcamış Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Çaldıklarını sevgilisine harcamış
Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu
12 yaşındaki Güneş’in davasında yürek yakan an Annesi sanığa böyle seslendi 12 yaşındaki Güneş'in davasında yürek yakan an! Annesi sanığa böyle seslendi
Mısır semalarında Türk imzası: Bu görüntüler yapay zeka değil Mısır semalarında Türk imzası: Bu görüntüler yapay zeka değil
10 yaşındaki Mehmet traktörün altında kalarak can verdi 10 yaşındaki Mehmet traktörün altında kalarak can verdi
Macaristan’dan 10 Rus diplomata “ülkeyi terk edin“ talimatı Macaristan’dan 10 Rus diplomata "ülkeyi terk edin" talimatı
Osimhen’siz Galatasaray dev maça çıkıyor İşte yerine oynayacak isim Osimhen'siz Galatasaray dev maça çıkıyor! İşte yerine oynayacak isim

10:57
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yangın Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
10:44
Bu ne hal ilkay Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz
Bu ne hal ilkay? Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz
10:36
Arda Güler ödülü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens
Arda Güler ödülü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens
10:36
Alevlerin karşısında tek yürek oldular Kimi traktörle kimi motosikletle koştu
Alevlerin karşısında tek yürek oldular! Kimi traktörle kimi motosikletle koştu
10:33
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir’in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
09:48
Bir il bu skandalı konuşuyor İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
07:40
Suriye’den tepki çeken Türkçe kararı Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi
Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 11:30:12. #7.13#
SON DAKİKA: Destici: 12 ülkenin İsrail'e ticaret yasağını tüm ülkeler katılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement