Destici'den Pakistan'a Destek Mesajı - Son Dakika
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Destici'den Pakistan'a Destek Mesajı

Destici\'den Pakistan\'a Destek Mesajı

BBP Başkanı Destici, Pakistan ile Türkiye arasındaki kardeşliğin devam edeceğini vurguladı.

12.05.2025 18:31
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ile bir araya geldi.

Destici, BBP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Görüşmede, Cüneyd'in, Azerbaycan'la Türkiye arasında kullanılan "iki devlet, tek millet" sözünü tekrarladığını belirten Destici, kendilerinin de Pakistan'a karşı aynı duyguları hissettiğini söyledi.

Türkiye ile Pakistan arasında sadece bu yüzyıla değil, asırlara dayanan bir kardeşlik olduğunu anımsatan Destici, "Pakistan ne zaman, nerede, hangi ihtiyacı duymuşsa Türkiye, onun yanında olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Türkiye de nerede bir ihtiyaç duysa Pakistan bizim yanımızda olmuştur ve inanıyoruz ki bundan sonra da olacaktır." dedi.

Pakistan ve Türkiye'nin, dünyanın en güçlü, en büyük devletlerinden olduğunun altını çizen Destici, iki ülkenin birbirini tamamladığını ve güçlerinin bir olduğunu vurguladı.

Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan çatışmaları anımsatan Destici, Pakistan'ın yaşadığı saldırıyı kınadı.

Destici, Hindistan'ın haksız bir sebeple Pakistan'a saldırdığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu saldırıda insani, ahlaki, hukuki şartlar gözetilmemiştir. Bunun için çirkin bir saldırıdır ama kardeş Pakistan güçlü olduğunu bu meselede de ortaya koymuş, saldırıyı püskürtmekle kalmamış, kendisine saldırılamayacağını da göstermiştir. Bütün dünya bilir ki Pakistan insani değerleri, hukuku, ahlakı, inancı önceleyen bir devlettir. Ama bu, Pakistan'a saldırılabilir anlamı taşımaz. Gerektiğinde en sert şekilde karşılık vereceğini göstermiştir. Bunun için bir kere daha Pakistan devletini, silahlı kuvvetlerini ve kardeş Pakistan halkını tebrik ediyorum."

"İşbirliği daha da artırılmalı"

Cammu Keşmir ve su meselesinde Pakistan'ın adil yaklaşım sergilediğini dile getiren Destici, Türkiye ve Türk milletinin tüm güçleriyle Pakistan'ın yanında olduğunu vurguladı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd de Hindistan'ın masum çocukları, kadınları ve erkekleri vurduğunu belirterek barışı seven bir ulus olduklarını fakat kendilerine yapılan herhangi bir saldırıya karşılık verecek güçlerinin de bulunduğunu tüm dünyaya gösterdiklerini ifade etti.

Pakistan'a verdiği destekten dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getiren Cüneyd, iki ülke arasında eğitim, savunma, kültür gibi alanlardaki iş birliklerinin daha da artırılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Destici'den Pakistan'a Destek Mesajı - Son Dakika

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