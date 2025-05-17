Destici'den Yangın Açıklaması - Son Dakika
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Destici'den Yangın Açıklaması

Destici\'den Yangın Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, Grand Kartal Oteli yangınında yaşamını yitirenler için adalet istedi.

17.05.2025 22:20
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Oteli yangınının müsebbibi olanların gerekli cezayı alması ve bir daha gün yüzü görmemesi gerektiğini söyledi.

Destici, partisinin İstanbul İl Kadın Kollarınca Esenyurt'ta düzenlenen "Annelerle Gönül Sofrası" programına katıldı.

Kadınların geçen hafta kutlanan Anneler Günü'nü tebrik eden Destici, "Cennet annelerin ayakları altındadır." diyen bir dinin mensupları olduklarını söyledi.

Destici, Türk toplumunda kadına verilen öneme dikkati çekerek, "Biz Türkler, İslam'dan önce de kadına ve anneye o çağlarda, dünyanın hiçbir noktasında verilmediği kadar değer veren bir millettik. Anne, İslam'dan önceki Türk topluluklarında da en kutsal, en değerli, en çok saygı gösterilmesi gereken kişiydi. Aynı şekilde kadın, eski Türklerde de hep meşveretin, istişarenin içindeydi. İslam'la birlikte kadına olan değer daha da arttı." diye konuştu.

Aile ve toplumun kadın olmadan var olamayacağını belirten Destici, "Maalesef son yüzyılda aile kurumumuza yönelik büyük saldırılar yapılmaktadır. Türk-İslam düşmanları aileye saldırmakta, aile kurmamızı engelleyecek her türlü argümanı, reklamı, politikayı yerine getirmektedir. Cinsiyetsizliği, aile dışı yaşamı özendirmeye çalışmaktadırlar. Az çocuklu hatta mümkünse hiç çocuk olmadan karı-kocanın hayatına devam etmesini özendirmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Destici, bunları yapanların niyetlerini açıkça söylemediklerini vurgulayarak, "Bunları, daha çok kadınlarımızın izlediği gündüz kuşağı programlarında, akşam oynanan dizilerde adeta ilmik ilmik işleyerek maalesef kadınlarımızın tabiri caizse beyni yıkanmaya çalışılmakta, aile yapımızın köküne dinamit konulmaktadır. Bunlara karşı hazırlıklı olmalı, mücadeleyi bırakmamalıyız." ifadesini kullandı.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili hazırlanan iddianameye ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, "Şimdi 1998 yıl istenmiş, bakacağız mahkemenin sonunda kaç yıl ceza almışlar. Bu yangının müsebbibi olanlar içeri girdikten sonra tekrar çıkamamalı, bir daha gün yüzü görmemelidir." dedi.

Programa, BBP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Dilek Keskin, İl Başkanı Gökhan İlgar, İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Şencan ile çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Destici'den Yangın Açıklaması - Son Dakika

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