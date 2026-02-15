Destici: Emekli Maaşı 40 Bin TL Olmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Destici: Emekli Maaşı 40 Bin TL Olmalı

15.02.2026 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Destici, emekli maaşlarının adaletli olması için en düşük seviyenin 40 bin TL olması gerektiğini açıkladı.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Adaletin tekrar sağlanması için en düşük emekli maaşının 40 bin TL olması gerekmektedir. 2023 yılından bugüne kadar memurlara yüzde 100 zam yapılırken, emeklilere de aynı düzeyde zam yapılmalıdır. Devlet, babadır; herkese karşı adaletli olmak zorundadır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin olağan il kongresine katılmak üzere Adana'ya geldi. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye Destici'nin yanı sıra genel başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve parti üyeleri katıldı.

Kongrede konuşan Destici, kentte yaşanan sel felaketine ilişkin yaptığı değerlendirmede, büyük bir altyapı sorunu olduğunu belirtti. Destici, "Şehirde ciddi bir altyapı sıkıntısı var. Son yağışlarda sel felaketleri meydana geldi. Özellikle Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Kozan ilçeleri ile Adana merkezde önemli problemler yaşandı. Sel felaketinin ardından afetten zarar gören kentte yaşayan tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Altyapı, belediyelerin sorumluluğundadır. Geçmiş dönemde ve bu dönemde Adana Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe belediyeleri, çeşitli yolsuzluk dosyaları nedeniyle hizmetleri yerine getiremedi. Bu eksikliklerin üzerine hukuk ciddi şekilde gidiyor. Suçlu olanlar devlette hak ettiği cezayı alacaktır. Bu nedenle yürütülen hukuki süreçlere herkes sabırla yaklaşmalı ve yargının vereceği kararları beklemelidir" dedi.

'NÜFUS ARTIŞ HIZI GİDEREK DÜŞÜYOR'

Mustafa Destici, ülkedeki çocuk sayısının giderek azaldığını ve doğum artış hızının düştüğünü dile getirdi. Destici, "Şu anda dünyada nüfusu en hızlı azalan 5 ülkeden biri konumuna geldik. Çocuk sayımız azaldı. 10 sene öncesine kadar nüfusu az da olsa artan bir ülkeydik. 5 yıl öncesine kadar ortalama nüfusumuz yılda 1 milyona yakın artarken, şu an bu sayıya 4 yılda ancak ulaşabiliyoruz. Bu durum milli güvenlik meselesi haline geldi. Siz bulunduğunuz coğrafyada bu çoğunluğu elde edemezseniz ülkenizi ve bağımsızlığınızı da elde edemezsiniz. Aile kurumumuza saldırmaya başladılar, evliliğin kötü, evlilik dışı hayatın daha rahat olduğu algısını benimsetmeye çalıştılar. Cinsiyetsizliğin propagandasını yapmaya başladılar. Aile, erkek, kadın ve çocuklardan oluşur fakat bunun aksine propaganda yapıyorlar. Sapkınlık olarak değerlendirilen LGBT propagandasını yaptılar. Avrupa ve batıdakiler, Türkiye'deki vatandaşların inancından ve kültüründen koparılması için milyonlarca dolar aktardılar, aktarmaya da devam ediyorlar. Biz, parti üyelerimizle birlikte susmayacak, değerlerimize ve inancımıza savaş açanlara misliyle karşılık vereceğiz" diye konuştu.

'EMEKLİ MAAŞI 40 BİN TL OLMALIDIR'

Son 3 yıldır ülkedeki en büyük mağduriyeti emeklilerin yaşadığını dile getiren Destici, şöyle devam etti:

"2023 yılının ocak ayına gidelim; en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ydi, en düşük memur maaşı ise 17 bin TL alıyordu. Şu an, 2026 yılına gelindiğinde emekli 20 bin TL alırken, kamuda çalışanlar ise en az 60 bin TL alıyor. 2023'te emekliler maaşlarının üçte ikisini alırken, şu an üçte birini alıyorlar. Adaletin tekrar sağlanması için en düşük emekli maaşının 40 bin TL olması gerekmektedir. 2023 yılından bugüne kadar memurlara yüzde 100 zam yapılırken, emeklilere de aynı düzeyde zam yapılmalıdır. Devlet, babadır; herkese karşı adaletli olmak zorundadır. Bu nedenle emeklinin hakkını ne yapacaksanız yapacaksınız, nereden bulacaksanız bulacaksınız, emeklinin hakkını vereceksiniz."

Yapılan kongrede tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Mustafa Polat, güven tazeleyerek yeniden seçildi.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: DHA

Mustafa Destici, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Destici: Emekli Maaşı 40 Bin TL Olmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
380 yıllık camide tarihi an Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu 380 yıllık camide tarihi an! Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu
Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu
Şanlıurfa’da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi Şanlıurfa'da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi
Samsun’da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem Samsun'da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
Kartal’da takla atan araçta 2 kişi ağır yaralandı Kartal'da takla atan araçta 2 kişi ağır yaralandı
Ülkeyi uykudan uyandıran saldırı Gece yarısı kabusu yaşadılar Ülkeyi uykudan uyandıran saldırı! Gece yarısı kabusu yaşadılar
İnfial yaratan olay Evlat edindiği 2 çocuğu kafese kapatıp yıllarca şiddet uyguladı İnfial yaratan olay! Evlat edindiği 2 çocuğu kafese kapatıp yıllarca şiddet uyguladı
Ev satışında yeni dönem resmen başladı Cezası 100 bin TL’ye kadar çıkıyor Ev satışında yeni dönem resmen başladı! Cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor

23:13
Nuri Şahin’den Bertuğ Yıldırım’ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı
Nuri Şahin'den Bertuğ Yıldırım'ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı
22:59
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif
22:15
Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar
Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar
22:02
Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 907’de yıktı
Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+7'de yıktı
21:40
Çok çalışmanın bedeli 2016 yılında Karabükspor’daydı, şimdiyse dünya devinde
Çok çalışmanın bedeli! 2016 yılında Karabükspor'daydı, şimdiyse dünya devinde
21:23
Erdoğan’ın BAE ziyareti ertelendi
Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi
20:57
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
20:42
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon
18:39
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
18:32
YPG elebaşı Abdi’den skandal talep
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 00:23:31. #7.13#
SON DAKİKA: Destici: Emekli Maaşı 40 Bin TL Olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.