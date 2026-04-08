Destici: Trump'ın Ateşkes Kararı Güvenilmez
Destici: Trump'ın Ateşkes Kararı Güvenilmez

08.04.2026 19:12
BBP Genel Başkanı Destici, Trump'ın ateşkesini olumlu bulsa da güvenilmez olduğunu vurguladı.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Başkanı Trump'ın ateşkes kararını güvenilmez bulduğunu vurgulayarak, "İran'a ilk saldırı da masada görüşmeler devam ederken başlamıştı. Hatırlayın, masada görüşmeler devam ederken İran'a saldırmıştı ABD ve İsrail. Onun için biz bu ateşkesi elbette olumlu buluyoruz, iyi buluyoruz ama güvenilmez bulduğumuzu da buradan ifade etmek istiyorum" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Düzce Valisi Mehmet Makas ile Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaret etti. Partisinin il başkanlığını da ziyaret eden Destici, basın açıklamasında bulundu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendiren Destici, "Emperyalist ABD ile siyonist ve terörist İsrail'in Filistin, Gazze, Lübnan ve Suriye'den sonra İran'a yönelik saldırıları neredeyse 40'ıncı gününe geldi. Hesapları şuydu, bir iki hafta içerisinde İran'ı teslim alacaklardı. İran'da Hamaney'i öldürdükten sonra bir kargaşa olacağını, halkın sokaklara döküleceğini, rejimi değiştireceğini ve dolayısıyla istedikleri kuklaları iş başına getireceklerini ümit ediyorlardı. Ama böyle olmadı. İran devleti, içlerindeki o kadar ajana rağmen, Mossad ajanlarına rağmen, CIA ajanlarına rağmen halkıyla birlikte müthiş bir direnç gösterdi. Ordusu müthiş bir direnç gösterdi ve savaşı uzattılar." diye konuştu.

ABD'YE BÜYÜK KAYIPLAR YAŞATTILAR

Destici, İran'ın ABD'ye büyük kayıplar yaşattığını ifade ederek şunları söyledi:

"Özellikle son günlerde ABD'ye askeri anlamda büyük kayıplar yaşattılar. Uçaklarını düşürdüler, helikopterini düşürdüler, gemilerine zarar verdiler, üslerini yok ettiler, radar sistemlerini bozdular, elektronik sistemlerini bozdular ve bununla birlikte de İsrail'i de ağır bir füze bombardımanı altında tuttular. ABD Başkanı, bir açıklama yapmıştı, 'Bu gece bir medeniyet yok olacak' demişti. Çünkü bunlar haydut, medeniyetin önemini bilmezler. Bir medeniyet nasıl oluşur, binlerce yıllık bir tarih. Bunu bilmezler. Bunun bir gecede yok olacağını da bilmiyorlar. Hiçbir medeniyet bir gecede yok olmaz, ne yaparsan yap yok edemezsin, yok edemediler, inşallah yok edemezler. Tabii ki Trump, özellikle İsrail'in soykırımcı terörist başbakanı Netanyahu'dan ciddi bir şekilde etkileniyor. Onun için de 'yarın ne olur' ya da 'bu akşam ne olur' hiçbirimiz bunu garanti edemiyoruz. Çünkü neden? İran'a ilk saldırı da masada görüşmeler devam ederken başlamıştı. Hatırlayın, masada görüşmeler devam ederken İran'a saldırmıştı ABD ve İsrail. Onun için biz bu ateşkesi elbette olumlu buluyoruz, iyi buluyoruz ama güvenilmez bulduğumuzu da buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü ABD'nin, Trump'ın bugüne kadar ki tavrı bir gün söylediğinin akşam değişmesi, ertesi gün birbirini tutmaması ya da söyledikleriyle sahada olanların birbirini tutmaması bize bunu çok net bir şekilde öğretti."

ERKEN SEÇİM İHTİMALİNİ DÜŞÜK GÖRÜYORUM

Erken seçim tartışmaları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Destici, "Erken seçim olma ihtimalini ben düşük görüyorum ama öne alınmış bir seçim ihtimalinden bahsettim ben. O da ne için? Onu da açıkça ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçte bir kez daha aday olması gerekiyor. Kendisi her ne kadar bu konuda bir açıklama yapmasa da bu konuda bir istek belirtmemiş olsa da bizim ülkemizin şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın deneyimine, tecrübesine ihtiyacımız var. Çünkü içinden geçtiğimiz süreç yeni bir maceraya atılma süreci değildir. Masaya oturduğu zaman muhatapları tarafından ciddiye alınan ve karşıya, muhataplarına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü, kudretini yansıtabilecek ve bu konularla ilgili büyük tecrübe edinmiş bir devlet başkanıyla, bir cumhurbaşkanıyla bizim bu süreçleri geçirmemiz gerekir. Onun için Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olması ve bir dönem daha en azından cumhurbaşkanlığı görevini ifa etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi’ye takım arkadaşları bile isyan etti Icardi'ye takım arkadaşları bile isyan etti
İsrail TV’sinden savaş geri sayımı Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu
Trump’ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede İran’a da bir çağrısı var Trump'ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede! İran'a da bir çağrısı var
Eski Göztepeli Jahovic’ten Icardi’yi kızdıracak yorum Öyle böyle küçümsemedi Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
İran’dan 4 ülkedeki bazı köprü ve güzergahlar için uyarı İran’dan 4 ülkedeki bazı köprü ve güzergahlar için uyarı
Kayserispor’un Fenerbahçe maçı için satışa çıkardığı biletlerin fiyatı tepki çekti Kayserispor'un Fenerbahçe maçı için satışa çıkardığı biletlerin fiyatı tepki çekti
İran’dan açıklama: Güvence verin, kabul edelim İran'dan açıklama: Güvence verin, kabul edelim
Beşiktaş’tan yılın ilk sürprizi: Andre Onana Beşiktaş'tan yılın ilk sürprizi: Andre Onana
İngiltere, ABD’ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş İngiltere, ABD'ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız

19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
18:58
Galatasaray’ın Göztepe maçı 11’inde büyük sürprizler
Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'inde büyük sürprizler
18:54
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 89
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89
18:18
Burdur’da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
17:40
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme
17:16
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
17:02
İsrailli Bakan’dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
16:39
İsrail, Lübnan’ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
