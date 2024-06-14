DEÜ Mezuniyet Töreninde Ünlü İsimler Konuştu - Son Dakika
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DEÜ Mezuniyet Töreninde Ünlü İsimler Konuştu

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde düzenlenen ortak mezuniyet töreninde, ünlü isimlerin de bulunduğu DEÜ mezunlarının üniversiteleriyle ilgili görüşleri paylaşıldı. Törende konuşan milli tekvandocu Ömer Tekin, mezun olmanın verdiği sorumlulukla hem sporda hem akademik alanda daha büyük başarılara imza atacağını belirtti. DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak ise üniversitelerinin büyük bir akademik yuva olduğunu ve öncü araştırmalar yaparak Türkiye için vazgeçilmez bir kurum olduğunu söyledi. Tören sonunda dereceyle mezun olan öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeler verildi. Ayrıca Ampute Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Erdi Arslan da törende yer aldı ve Türk bayrağını dalgalandırmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı.

14.06.2024 18:03
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Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) ortak mezuniyet töreni düzenlendi.

Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende "Mezunlarımız diyor ki" başlıklı videoda aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu DEÜ mezunlarının üniversiteleriyle ilgili görüşleri paylaşıldı.

DEÜ Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan ve dünya 3'üncüsü milli tekvandocu Ömer Tekin törende yaptığı konuşmada, üniversitelerinden edindikleri bilgi ve deneyimlerle geleceğe emin şekilde ilerleyeceklerini belirterek, "Kendi adıma bu yeni başlangıcın heyecanını hissediyorum. Mezun olmanın verdiği sorumlulukla hem sporda hem akademik alanda daha büyük başarılara imza atmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak, üniversitelerinin büyük bir akademik yuva olduğunu, yetkinliğini ispatlamış hocaların rehberliğinde idealist gençlerin buluştuğu bir aile olduğunu söyledi.

Ak, bu aileye layık olmanın büyük bir sorumluluk getirdiğini ifade ederek, "DEÜ sadece nitelikli eğitim vermek değil öncü araştırmalar yapmak suretiyle de Türkiye için vazgeçilmez bir kurumdur. Öncü araştırmalarla, projelerle, etkin ve bilimsel yayınlarla burada temsil edilen oluşturulan fikri büyük fedakarlık ve özveriyle insanlığın hizmetine sunmaktadır. Gençler, aldığınız eğitimin sonuçlarını kendi gelişiminiz bakımından sonra toplumun ihtiyaç duyacağı bir şekilde en üst düzeyde insanlığa sunma gayreti içinde olacağınızdan eminiz." diye konuştu.

Konuşmalardan sonra dereceyle mezun olan öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeler verildi. Uluslararası öğrencilerden en yüksek not ortalamasına sahip mezunlar da bu yıl ilk kez törende yer aldı ve belgeleri verildi.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan ve İsrail Milli Takımını 6-0 yenerek başarıyı Filistin halkına armağan eden Ampute Milli Futbol Takımı'nın kalecisi DEÜ Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Erdi Arslan da törende yer aldı.

Arslan, turnuva sonunda Türk bayrağını dalgalandırmaktan çok mutluluk duyduklarını anlatarak, "Açılış maçımız İsrail'leydi. Kariyerimde birçok maça çıktım. Çok farklı duygularla çıktığım bir maç oldu. Mazlumların yanında olan Türk halkı, biz de tepkimizi bu şekilde gösterdik. O yüzden çok mutlu olduk." dedi.

Arslan, tören sonunda Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak'a futbolcuların da imzalarının bulunduğu kendi isminin yazılı olduğu milli formayı hediye etti.

Kaynak: AA

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