DEÜ Resim Bölümü'nü kazanan otizmli Filiz Eylül Taşpınar, resimle hayata bağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

DEÜ Resim Bölümü'nü kazanan otizmli Filiz Eylül Taşpınar, resimle hayata bağlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEÜ Resim Bölümü\'nü kazanan otizmli Filiz Eylül Taşpınar, resimle hayata bağlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü kazanan yüzde 80 otizmli Filiz Eylül Taşpınar, resme 5 yaşında başladı ve 6 yaşında konuştu. Annesi Çiler Taşpınar, kızının resim tutkusunun onu hayata bağladığını söyledi.

İZMİR'de yüzde 80 otizmli Filiz Eylül Taşpınar (21), 5 yaşında resim yapmaya, 6 yaşında konuşmaya başladı. Resme olan ilgisiyle gelişim gösteren Taşpınar, bu yıl Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü kazandı. Kızının resim tutkusunun hayatını değiştirdiğini belirten anne Çiler Taşpınar (47), "Resme tutkusu onu hayata bağladı. Çevreye ilgisiz olan çocuk, çevreye ilgi duymaya başladı. Gezmeye başladı. Bir yerde durmuyor. Devamlı gezmek istiyor. Ailelerimiz pes etmesinler" dedi.

İzmir'de yaşayan emekli muhasebeci Cem Taşpınar (49) ile diş teknikeri Çiler Taşpınar'ın kızı Filiz Eylül'e 2 yaşında otizm teşhisi konuldu. Eğitim sürecinde resme ilgi duyan Taşpınar, 5 yaşında resim yapmaya, 6 yaşında konuşmaya başladı. Kızının resim tutkusunu fark eden Çiler Taşpınar, onun eğitimine ve gelişimine destek oldu. Filiz Eylül Taşpınar, İstanbul Bayrampaşa'daki Remziye Yakup Kutsal Özel Meslek Eğitim Merkezi'nden mezun oldu.

Resim ve tiyatro eğitimi de alan Taşpınar, bu yıl DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü kazandı. Hayalinin mezun olmak, yurt dışında yaşamak ve istediği resimleri çizmek olduğunu söyleyen Filiz Eylül Taşpınar, "5 yaşındayken resim çizmeye başladım. Resim çizerken iyi hissediyorum. Bir resmi birkaç saatte tamamlıyorum" ifadelerini kullandı.

'AİLELERİMİZ PES ETMESİNLER'

Kızının çocukluğunda zorlu bir süreç yaşadıklarını anlatan Çiler Taşpınar, "Otizm teşhisi 2 yaşında konuldu. Sonrasında da eğitimler aldık. 5 yaşında resim yapmaya, 6 yaşındaysa konuşmaya başladı. Öncelikle duvarlara çok resim yapmayı seviyordu. Her gittiği yerin resmini çiziyordu. İletişim kurmaya başladı. 6 yaşında 'Anne' dedi. Resim yapmak onun tutkusu. Özellikle Londra'nın resmini yapmak istiyor. 'Oraya gidip görüp sonra çizeceğim' diyor" dedi. Eşinin ve öğretmenlerinin desteğiyle bu noktaya geldiklerini belirten Taşpınar, "Resimle beraber arkadaşlık kurmayı da seviyor. Resim onun hayatını aşırı değiştirdi. Resme tutkusu onu hayata bağladı. Çevreye ilgisiz olan çocuk, çevreye ilgi duymaya başladı. Gezmeye başladı. Bir yerde durmuyor. Devamlı gezmek istiyor. Ailelerimiz pes etmesinler. Otizmli ya da zihinsel engelli çocuklarımız bu engelleri kesinlikle aşıyorlar. Yeter ki sevdikleri bir şeyleri bulsunlar" diye konuştu.

'EĞİTİMİNİ BAŞARILI SÜRDÜRÜYOR'

DEÜ Öğretim Üyesi ve Fakültenin Engelli Öğrenci Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Levent Ergun, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim almanın özel yetenek gerektirdiğini belirtip, "Fakültemizde okumak özel yetenek gerektiriyor. Belli kontenjanlar dahilinde ve yetenek doğrultusunda sınavlar yapılıyor. Başarılı çocuklarımız öğrenci olarak eğitimini sürdürüyorlar. Öğrencimiz, bölümümüzdeki ikinci otizmli öğrencimiz. Eğitimini oldukça başarılı sürdürüyor. Hocalarımızın görüşleri de bu şekilde. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak YÖK'ün Engelsiz Üniversite vizyonu doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Engelli öğrencilerin derslere, mekanlara, sanatsal ve kültürel faaliyetlere erişimini kolaylaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Feyzi Korur da Filiz Eylül Taşpınar'ın çalışmalarından memnun olduklarını dile getirip, "Eylül'den çok memnunum. Çalışmalarını da gördünüz. Son derece başarılı. Eylül gibi arkadaşlarımız çok yetenekli" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Kültür SanatEğitimGüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de sandıktan çıkan tablo Arapları sokağa döktü İsrail'de sandıktan çıkan tablo Arapları sokağa döktü
İsrail’de sandıkların yarısı açıldı Netanyahu bloğunun 56 sandalye kazanması bekleniyor İsrail'de sandıkların yarısı açıldı! Netanyahu bloğunun 56 sandalye kazanması bekleniyor
18 milyon emeklinin gözü bu haberde Yeni planın detayları belli oldu 18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı Kamera her şeyi kaydetti Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti
Bukele’nin tehdidine çete liderinden yanıt Gerilim büyüyor Bukele'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor
İstifa eden Oktay Saral’dan dikkat çeken hamle İki değişiklik birden yaptı İstifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı
Canlı yayında skandal Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti
09:46
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
09:34
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
09:33
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı Herkes aynı detaya takıldı
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı
09:14
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
09:04
İsmail Kartal’ın yerine favori aday Montella Ancak büyük bir engel var
İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var
08:22
İsrail’de oylar sayılırken Trump’tan olay mesaj: Netanyahu’yu yenilgiden ben kurtardım
İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım
08:14
Eski Yunan Başbakanı’ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız
Eski Yunan Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 10:00:30. #7.12#
SON DAKİKA: DEÜ Resim Bölümü'nü kazanan otizmli Filiz Eylül Taşpınar, resimle hayata bağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei