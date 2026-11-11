DEVA\'lı Şahin, COP31 için 25 milyar 139 milyon liralık sözleşmelerde şeffaflık istedi

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 Küresel İklim Zirvesi üzerinden iktidarın çevre ve enerji politikalarını eleştirdi. Zirveyle bağlantılı işlerin toplam sözleşme bedelinin 25 milyar 139 milyon liraya ulaştığına ilişkin araştırmaya dikkat çeken Şahin, ihale süreçlerinde şeffaflık çağrısında bulundu. Şahin, "Antalya'da dünyanın yarınını kurtarmaya talip olan iktidar, önce kendi insanının bugününe sahip çıkmalıdır" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Antalya'da düzenlenen COP31 Küresel İklim Zirvesi kapsamında Türkiye'nin iklim politikalarını, orman yangınlarını, kömür bağımlılığını ve organizasyon için harcanan kamu kaynaklarını değerlendirdi.

Türkiye'nin uluslararası iklim mücadelesinde güçlü bir konuma sahip olmasını desteklediklerini bildiren Şahin, iktidarın uluslararası platformlarda verdiği taahhütlerle Türkiye'deki uygulamaları arasında çelişkiler bulunduğunu savundu.

"İKTİDAR, ÖNCE KENDİ İNSANININ BUGÜNÜNE SAHİP ÇIKMALIDIR"

COP31'e Türkiye'nin ev sahipliği yapmasının önemine dikkati çeken Şahin, iklim değişikliğiyle mücadelenin güçlendirilmesi, afetlerin önlenmesi ve doğal yaşamın korunmasını desteklediklerini vurguladı.

Şahin, "Türkiye'nin bu küresel mücadelede söz sahibi olmasını, hatta öncü ülkeler arasında yer almasını arzu ediyoruz. Fakat uluslararası kürsülerden verilen sözlerin kendi ülkemizde de bir karşılığı olmak zorunda" ifadesini kullandı.

Zirvenin açılış gününde İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ fabrikasında meydana gelen patlamaya, orman yangınlarına ve çiftçilerin yaşadığı kuraklık sorununa işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin dünyaya anlatacağı bir iklim politikası kadar, kendi vatandaşına vereceği bir hesabı da var. Daha COP31'in açılış gününde İzmir Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında meydana gelen patlamada 18 işçimizi kaybettik. 2026 yılında 24 bin 527 hektar orman alanımız yangınlardan etkilendi. Akbelen'de köylüler zeytinliklerini, tarım arazilerini korumak için mücadele ediyor. Kuraklıkla boğuşan çiftçi, gelecek yıl tarlasına ne ekeceğini, nasıl sulayacağını düşünüyor. Antalya'da dünyanın yarınını kurtarmaya talip olan iktidar, önce kendi insanının bugününe sahip çıkmalıdır."

"DÜNYAYA TEMİZ ENERJİ SÖZÜ VERİRKEN KÖMÜRDEN ÇIKIŞ TAKVİMİ ORTAYA KOYAMIYORSUNUZ"

Türkiye'nin sera gazı emisyonları ve enerji üretimindeki kömür payına ilişkin verileri değerlendiren Şahin, iktidarın iklim hedefleriyle mevcut enerji politikalarının örtüşmediğini ileri sürdü.

TÜİK'in son sera gazı envanterine göre 2024 yılında emisyonların yüzde 5,3 arttığını belirten Şahin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre 2025'te elektrik üretiminin yüzde 33,3'ünün kömürden sağlandığını kaydetti.

Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"İklim konusunda söylediklerinizle uyguladığınız politikalar da birbirini tutmuyor. TÜİK'in son sera gazı envanterine göre 2024 yılında emisyonlar yüzde 5,3 arttı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre 2025'te ürettiğimiz elektriğin yüzde 33,3'ü kömürden sağlandı. Dünyaya temiz enerjiye geçiş sözü verirken kömürden çıkış için somut bir takvim ortaya koyamıyorsunuz. Akbelen'de zeytinlikler üzerindeki kamulaştırma baskısı sürerken uluslararası toplantılarda doğanın korunmasından söz ediyorsunuz."

"COP31 BAĞLANTILI SÖZLEŞMELERİN BEDELİ 25 MİLYAR 139 MİLYON LİRA"

COP31 için yapılan kamu harcamalarını da gündeme getiren Şahin, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) sözleşme kayıtlarına dayandırılan bir araştırmada, organizasyonla bağlantılı işlerin toplam sözleşme bedelinin 25 milyar 139 milyon lira olarak hesaplandığını aktardı.

Şahin, söz konusu araştırmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bir de bu organizasyonun milyarlarca liralık maliyetine bakalım. Medyaya yansıyan ve Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) sözleşme kayıtlarına dayandırılan araştırmaya göre, COP31 bağlantılı işlerin toplam sözleşme bedeli 25 milyar 139 milyon lirayı buluyor. Söz konusu araştırmada, yalnızca geçici yapıların kiralanması, kurulması, işletilmesi ve sökülmesi için 14 milyar 705 milyon liralık, ana etkinlik alanı için ise 8 milyar 85 milyon liralık sözleşme yapıldığı belirtiliyor."

"AYLAR ÖNCESİNDEN PLANLANAN ZİRVEDE PAZARLIK USULÜ NEDEN TERCİH EDİLDİ?"

Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen bazı ihalelerde Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesine dayanılarak pazarlık usulüne başvurulduğuna ilişkin bulgulara da değinen Şahin, bu yöntemin tercih edilme gerekçesinin kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Şahin, "Üstelik aynı araştırmada, tarihi aylar öncesinden belli olan organizasyonun bazı işlerinde Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesi kapsamında pazarlık usulüne başvurulduğu belirtiliyor. Olağanüstü ve öngörülemeyen durumlar için de kullanılabilen bu yöntemin, aylar öncesinden planlanan bir zirvenin hazırlıklarında hangi somut gerekçeyle tercih edildiğini açıklayın" dedi.

"TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI İTİBARINI YANLIŞLARIN ÜZERİNİ ÖRTEN BİR KALKANA DÖNÜŞTÜREMEZSİNİZ"

Türkiye'nin iklim diplomasisinde elde edeceği kazanımları önemsediklerini belirten Şahin, uluslararası başarının iç politikadaki sorunların sorgulanmasına engel olmaması gerektiğini vurguladı.

Şahin, "Biz Türkiye'nin iklim diplomasisinde güçlü bir konuma sahip olmasını destekliyoruz. Ülkemizin uluslararası alanda elde edeceği her kazanım bizim için kıymetli fakat Türkiye'nin uluslararası itibarını, içerideki yanlışların sorgulanmasını engelleyen bir kalkana dönüştüremezsiniz. ifadelerini kullandı.

"ANTALYA'DA BÜYÜK SÖZLER SÖYLEMEK YETMEZ"

Akbelen'deki köylülerin taleplerinin dinlenmesi, ormanların korunması, kuraklıkla mücadele eden çiftçilere kaynak ayrılması ve sanayinin yeşil dönüşümünün desteklenmesi çağrısında bulunan Şahin, kömür bağımlılığını azaltacak uygulanabilir bir yol haritası hazırlanmasını istedi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Dünyaya çevrecilik dersi vermeden önce Akbelen'deki köylünün sesini duyun. Ormanlarımızı koruyun, çiftçimizin kuraklıkla mücadelesine kaynak ayırın, sanayicinin yeşil dönüşümünü destekleyin. Kömür bağımlılığını azaltacak uygulanabilir bir yol haritasını milletin önüne koyun. Biz Türkiye'nin dünyaya örnek olmasını istiyoruz fakat bunun yolu Antalya'da büyük sözler söylemekten değil, o sözlerin gereğini Anadolu'nun her karış toprağında yerine getirmekten geçiyor."