DEVA'lı Şahin, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi, Anayasa 28'i hatırlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEVA'lı Şahin, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi, Anayasa 28'i hatırlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEVA\'lı Şahin, Halk TV\'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi, Anayasa 28\'i hatırlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek iktidarı basını susturmaya çalışmakla suçladı. Şahin, Anayasa'nın 28. maddesini hatırlatarak 'Halkın televizyonundan elinizi çekin' dedi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, iktidarı basını susturmaya çalışmakla suçladı. Şahin, Anayasa'nın basın özgürlüğünü güvence altına alan 28. maddesini hatırlattı.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Halkın televizyonundan elinizi çekin.  Bu ne pervasızlık, bu ne tahammülsüzlük. TELE1'e kayyım atadınız, T24'ü erişime kapattınız, gazetecileri cezalandırdınız. Yetmedi, şimdi de Halk TV'ye uzandınız. İnsan bir yanlış yapar, utanır, geri döner. Siz her seferinde daha da ileri gidiyorsunuz. Hangi hakla, kimin verdiği yetkiyle? Ey iktidar sahipleri. Milyarlarca liralık fon vurgununda milletin parasının hesabını sormaya gelince ortada yoksunuz, gazetecileri susturmaya gelince bütün gücünüzü seferber ediyorsunuz. Biraz utanın, biraz da hukuktan korkun. Halkın hangi haberi duyacağına, hangi gerçeği öğreneceğine siz karar veremezsiniz. Bu memleket sizin çiftliğiniz, Anayasa da keyfinize göre uygulayacağınız bir metin değil! Unutmayın, Anayasa'nın 28. maddesi sizi de bağlıyor: 'Basın hürdür, sansür edilemez.'"

Kaynak: ANKA
Deva PartisiMilletvekiliPolitikaKayyumAnkaraGüncelMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye’den tepki: Hicab yasaklanamaz Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
Şampiyon şef restoranını geçici olarak kapatıyor: Nedeni duyanları duygulandırdı Şampiyon şef restoranını geçici olarak kapatıyor: Nedeni duyanları duygulandırdı
Elektrikli araç alarmı Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı
Korkulan oldu Arap ülkesinin can damarını vurdular Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular
Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin ölüm nedeni açıklandı Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin ölüm nedeni açıklandı
10:41
Ekmeğini yediği şehri kötülemişti Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız
Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız?
10:26
Şili’de kasırga faciası Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
10:07
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
09:58
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
09:13
Maç sonu TRT’yi izleyenlerin ağzı açık kaldı O ses nereden geldi
Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
09:06
Esenyurt’ta can pazarı Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar
Esenyurt'ta can pazarı! Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 10:47:13. #7.12#
SON DAKİKA: DEVA'lı Şahin, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi, Anayasa 28'i hatırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei