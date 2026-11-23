(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, atama bekleyen ve ücretli öğretmenlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. En az 50 bin öğretmen ataması ve adil branş dağılımı çağrısında bulunan Şahin, "Öğretmene verdiğiniz değerin ölçüsü, 24 Kasım'da gönderdiğiniz kutlama mesajları değil, yılın geri kalan 364 gününde ona yaşattığınız hayattır" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarından ücretli öğretmenlerin çalışma koşullarına, kadro taleplerinden özlük haklarına kadar eğitim camiasının yaşadığı sorunları gündeme getirdi.

Yüz binlerce genç öğretmenin atanmayı beklediğini belirten Şahin, okullarda öğretmen ihtiyacı sürerken öğretmenlerin işsiz bırakılmasını eleştirdi.

"SINIFLAR ÖĞRETMEN BEKLERKEN ÖĞRETMENLERİ KAPIDA BEKLETİYORSUNUZ"

Atama bekleyen öğretmenlerin yıllarını eğitimlerine ve sınav hazırlıklarına ayırdığını vurgulayan Şahin, şunları söyledi:

"Bir çocuğun hayatına dokunan, ona harfleri öğreten, yolunu aydınlatan öğretmenlerimiz bugün kendi geleceklerini göremez hale getirildi. Yıllarını okuyarak, çalışarak, sınavlara hazırlanarak geçiren yüz binlerce genç öğretmenimiz atanacağı günü bekliyor. Sınıflarda öğretmen ihtiyacı sürerken öğretmenlerimizin işsizliğe mahküm edilmesini kabul edemeyiz. Sınıflar öğretmen beklerken öğretmenleri kapıda bekleten bir düzenin savunulacak hiçbir tarafı yoktur!"

"ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER AYNI SORUMLULUĞU TAŞIYOR AMA AYNI HAKLARA SAHİP DEĞİL"

Ücretli öğretmenlerin yetersiz ücretler, eksik sigorta primleri ve tatil dönemlerinde kesilen gelirler nedeniyle ekonomik güvenceden yoksun bırakıldığını ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Bugün ücretli öğretmenlerimiz aynı tahtanın önünde ders anlatıyor, aynı çocukların sorumluluğunu taşıyor, aynı fedakarlığı gösteriyor. Ne var ki ay sonunda aynı haklara sahip olamıyor. Eksik sigorta primleriyle, yetersiz ücretlerle, tatillerde kesilen gelirleriyle hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Yıllarca bu ülkenin çocuklarını yetiştiren öğretmenlerimizin kendi emekliliklerini dahi güvence altına alamaması devletimiz adına ciddi bir ayıptır."

"EN AZ 50 BİN ATAMA TALEBİ DUYULMALIDIR"

Öğretmenlerin kadro ve özlük haklarının güvence altına alınması gerektiğini belirten Şahin, atama kontenjanları ile takviminin gecikmeden açıklanmasını istedi.

Şahin, "Atama bekleyen öğretmenlerimizin en az 50 bin atama ve adil branş dağılımı talebi duyulmalıdır. Kontenjanlar ve atama takvimi bir an önce açıklanmalıdır. Öğretmenlerimizin kadro ve özlük hakları güvence altına alınmalı, ekonomik şartları iyileştirilmeli, görev yaptıkları okullarda can güvenlikleri sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMENİN HAKKINI TESLİM ETMEDEN EĞİTİMDE ADALETİ SAĞLAYAMAZSINIZ"

Öğretmenler Günü kutlamalarının öğretmenlerin yıl boyunca yaşadığı sorunları gölgelememesi gerektiğini vurgulayan Şahin, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Öğretmene verdiğiniz değerin ölçüsü, 24 Kasım'da gönderdiğiniz kutlama mesajları değil, yılın geri kalan 364 gününde ona yaşattığınız hayattır! Bir öğretmenin öğrencisine öğrettiği hakkı, hukuku, adaleti ve liyakati önce devletin kendi öğretmenine karşı gözetmesi gerekir. Öğretmenlerimiz gelecek nesillere umut aşılamaya çalışırken kendi yarınlarından endişe duymamalıdır. Öğretmenin hakkını teslim etmeden eğitimde adaleti sağlayamazsınız. Öğretmenin geleceğini güvence altına almadan milletin geleceğini güvence altına alamazsınız! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyor, şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyor, emekli, görev başında ve atama bekleyen bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum."