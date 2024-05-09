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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Cumartesi Annelerinin mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Meclis'teki basın toplantısı sonrası Genel Kurul'da konuştu. Cumartesi Annelerinin taleplerini ve mağduriyetlerine dikkati çeken Ekmen, şunları söyledi:

"Gözaltında kaybolan yakınlarını ve faili meçhul siyasi cinayetlere kurban giden yakınlarının faillerini arayanlardan oluşan ve kamuoyunda Cumartesi Anneleri olarak bilinen topluluk, bildiğiniz gibi 1995'ten beri yani 29 yıldır neredeyse kesintisiz bir şekilde her cumartesi Galatasaray Lisesi önünde eylem yapmaktadır. Bu topluluk, yakınlarının hatırasını hatırlatarak devlete, kamu otoritesine ve kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapmayı kendisine amaç edinmiştir.

Bu grubu temsilen 1992 yılında İstanbul'da kaybedilen Hasan Ocak'ın kızı Maside Ocak ve 1995 yılında gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun'un kızı Besna Tosun ile insan hakları savunucusu Sebla Arcan, Meclis'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi ve Parti'mizi temsilen biz de kendileriyle görüştük. Bu görüşmede Cumartesi Annelerinin temel talebi; yaklaşık 30 yıldır sürdürdükleri bu sembolik mücadelenin 2018 yılından bu yana yaşadığı engellemelere kalıcı bir son verilmesidir."

"İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaşanan mağduriyetleri kabullenerek sorunu en kısa zamanda çözeceğiz açıklamasından sonra Cumartesi Annelerinin 10 kişilik temsili bir heyetle bu haftalık eylemlerini gerçekleştirdiğini" hatırlatan Ekmen, bunun yetersiz olduğunu ve Anayasa Mahkemesi'nin tespit ettiği hak mağduriyetinin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

"Mahkemenin kararına rağmen sadece 10 kişi ile sembolik olarak eylem yapılmasına izin verilmiş olmasının ihlali ortadan kaldırmadığını ve yeni bir hak ihlaline neden olduğunu" belirten Ekmen, devletin bu ailelere karşı adeta duvar ördüğünü ifade etti. Bu ailelerin aylardır Cumhurbaşkanı'ndan cevap alamadıkları bir randevu taleplerinin olduğunu hatırlatan Ekmen, Cumhurbaşkanı'nın 2011 yılında bu aileleri kabul ettiğini hatırlattı.