DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Pervari\'deki Silahlı Kavga Sonucu Hayatını Kaybeden Ailenin Yanında

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Siirt'in Pervari ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Partisinin Ankara Milletvekili Sadullah Ergin ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile Pervari'ye gelen Babacan, kentte 2 Nisan akşamı, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Pervari Belediye Başkanlığına seçilen Teyyar Özcan'ın yakınları ile ikinci sıradaki DEVA Partisi'nin adayı İsmail Bilen'in yakınları arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Abdurrahman Bilen'in, Gürzova mezrasındaki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Daha sonra Pervari Kaymakamlığını ziyaret eden Babacan, burada Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Kaymakamı Ahmet Gülderen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile görüştü.

Babacan, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

"Beklentimiz hem idari anlamda hem de yargı anlamında hızlı, etkin ve adil bir süreç. Olayın meydana geldiği ilk dakikalardan itibaren İçişleri Bakanı'mızla yoğun bir telefon trafiği içinde olduk. Bakan'ımız, Vali'mizle, Kaymakam'ımızla sürekli irtibat halinde oldu." diyen Babacan, bütün kurumların hızla devreye girmesiyle olayın büyümesinin ve daha farklı aşamalara gelmesinin de önüne geçildiğini belirtti.

Babacan, "Önemli olan şu anda sükunetin, asayişin devam etmesi ama aynı zamanda da hızlı, etkin, adil, şeffaf bir idari ve yargı süreci. Bizim, ailenin ve Pervari'nin beklentisi de bu. Bugün hem cuma hem Kadir Gecesi. Umarız ki bu ramazan gününe, bu mübarek geceye yakışan bir sükunetle ve şeffaflıkla, adaletle bu süreç yürütülür." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Pervari Belediye Başkanlığına seçilen Teyyar Özcan'ın yakınları ile ikinci sıradaki DEVA Partisi'nin adayı İsmail Bilen'in yakınları arasında ilçe merkezinde 2 Nisan'da çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüş, Abdurrahman Bilen hayatını kaybetmiş, Rıdvan Narinç ile Lokman, Mustafa ve Muhammet Surur Özcan yaralanmıştı. Kavgaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.