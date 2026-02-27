Deva Partili Ertuğrul Kaya: "Milyarlarca Lirayı Halep'te Park Yapmaya Harcayamazsınız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deva Partili Ertuğrul Kaya: "Milyarlarca Lirayı Halep'te Park Yapmaya Harcayamazsınız"

27.02.2026 16:53  Güncelleme: 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Gaziantep'teki yerel yönetimlerin Halep'te park yapma projesini eleştirerek, Gaziantep'teki ekonomik zorluklara dikkat çekti. Kaya, 'Milyarlarca lirayı hangi akılla Halep'e harcıyorsunuz?' diyerek yerel yönetimlerin harcamalarını sorguladı.

(TBMM) - DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Ertuğrul Kaya, Gaziantep Büyükşehir ve Şahinbey Belediyelerinin Halep'te yüz binlerce metrekarelik park yapma projesine ilişkin, "Gaziantep'te trafik keşmekeş, emekli markete giremiyor, asgari ücretli ayın ortasını getiremiyor. Hal böyleyken milyarlarca lirayı hangi akılla Halep'e harcıyorsunuz? Antep'te milletin karnı guruldarken siz kafanızın üstünde nergis parlatma peşindesiniz. Bu milletin helalliği yok, bu parkı size yaptırmayacağız" dedi.

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep yerel yönetimlerini değerlendirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun Halep'te toplamda 380 dönümü bulan park projelerini eleştiren Kaya, "Kendi çocuklarımız oynayacak park bulamazken Halep'e salıncak kuramazsınız" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarına "Ne yaptığınızın farkında mısınız?" diye soran Kaya, projelerin zamanlamasına ve maliyetine dikkati çekerek "Gaziantep'te trafik keşmekeş, emekli markete giremiyor, asgari ücretli ayın ortasını getiremiyor. Hal böyleyken milyarlarca lirayı hangi akılla Halep'e harcıyorsunuz? Antep'te milletin karnı guruldarken siz kafanızın üstünde nergis parlatma peşindesiniz. Bu mu sizin vatanseverliğiniz, bu mu sizin Antepliliğiniz? Gazianteplinin buna ne rızası var ne de helalliği" diye konuştu.

Kaya, Gazianteplilerin 13 yıl boyunca 600 bin Suriyeli'yi misafir ettiğini hatırlatarak "Biz millet olma şuurumuzun gereği, inancımızın gereği mazluma kucak açarız. 600 bin Suriyeliye kucak açtık da bundan da gurur duyuyoruz. Gaziantepliler sofrasını, ekmeğini mazlumlarla paylaştı ama siz meseleyi karıştırmışsınız belli ki. Belli ki başka işler peşindesiniz" dedi.

"Size söylemeye korkuyorlar ama bilin ki AK Parti'ye gönül verenlerin de buna rızası yok"

Belediye başkanlarının projeleri "milli" diyerek veya Cumhurbaşkanı'nın ismiyle maskelemeye çalıştığını kaydeden Kaya, şöyle devam etti:

"Açacağınız parkların önüne Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini yazarak, yanına da bir 'milli' kelimesi ekleyerek bu işten sıyrılamazsınız. Kimse devlet malını kendi babasının malı gibi fütursuzca harcayamaz. 86 milyonun vergisini, yetimin hakkını korumakla mükellefsiniz. Gaziantep'in arka sokaklarında çocuklar toz toprak içinde oynayacak yer bulamazken, vatandaş serinleyecek bir ağaç gölgesine hasretken siz Halep'te salıncak kurup fıskiye yapamazsınız. Kendinize gelin. Ben AK Parti'nin kurucusu olan bir kardeşinizim. Bugün AK Partili kardeşlerim benimle iletişime geçiyor; 'Bizim sesimiz olun, bu israfa itiraz edin' diyorlar. Size söylemeye korkuyorlar ama bilin ki AK Parti'ye gönül verenlerin de buna rızası yok. Hiçbir Gazianteplinin bu harcamada ne helalliği ne de rızası vardır."

Belediye başkanlarına "Gaziantep'te yaptığınız olumlu işleri alkışlamayı bildiğimiz gibi, bu haksızlığı da yüzünüze vururuz" diye seslenen Kaya, "Milyarlarca lirayı Halep'te park yapmaya harcayamazsınız. Memlekette dört çocukla asgari ücrete talim eden emekçi kardeşimiz ayın ortasını getiremezken bu parayı oraya gömemezsiniz. Tekrar ediyorum: Biz bu parkı yaptırmayacağız, yaptırmayacağız, yaptırmayacağız. Bu kadar net. Kendinize gelin, kamu malını babanızın mirasından bağışlar gibi dağıtamazsınız" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Deva Partisi, Gaziantep, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deva Partili Ertuğrul Kaya: 'Milyarlarca Lirayı Halep'te Park Yapmaya Harcayamazsınız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de “2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti“ açıldı Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Üniversiteli gençten acı haber, denizde hayatını kaybetti Üniversiteli gençten acı haber, denizde hayatını kaybetti
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Ülke bu kadını konuşuyor Erkekleri korkunç yöntemle öldürdü Ülke bu kadını konuşuyor! Erkekleri korkunç yöntemle öldürdü
Jamie Carragher’dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin Jamie Carragher'dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin

19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:26
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
19:15
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
18:39
İran’ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti Konum değiştirmişler
İran'ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti! Konum değiştirmişler
18:08
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan’dan Pakistan’a zeytin dalı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı
17:37
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 20:48:43. #7.13#
SON DAKİKA: Deva Partili Ertuğrul Kaya: "Milyarlarca Lirayı Halep'te Park Yapmaya Harcayamazsınız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.