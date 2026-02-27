Deva Partili Ertuğrul Kaya: "Milyarlarca Lirayı Halep'te Park Yapmaya Harcayamazsınız"

(TBMM) - DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Ertuğrul Kaya, Gaziantep Büyükşehir ve Şahinbey Belediyelerinin Halep'te yüz binlerce metrekarelik park yapma projesine ilişkin, "Gaziantep'te trafik keşmekeş, emekli markete giremiyor, asgari ücretli ayın ortasını getiremiyor. Hal böyleyken milyarlarca lirayı hangi akılla Halep'e harcıyorsunuz? Antep'te milletin karnı guruldarken siz kafanızın üstünde nergis parlatma peşindesiniz. Bu milletin helalliği yok, bu parkı size yaptırmayacağız" dedi.

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep yerel yönetimlerini değerlendirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun Halep'te toplamda 380 dönümü bulan park projelerini eleştiren Kaya, "Kendi çocuklarımız oynayacak park bulamazken Halep'e salıncak kuramazsınız" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarına "Ne yaptığınızın farkında mısınız?" diye soran Kaya, projelerin zamanlamasına ve maliyetine dikkati çekerek "Gaziantep'te trafik keşmekeş, emekli markete giremiyor, asgari ücretli ayın ortasını getiremiyor. Hal böyleyken milyarlarca lirayı hangi akılla Halep'e harcıyorsunuz? Antep'te milletin karnı guruldarken siz kafanızın üstünde nergis parlatma peşindesiniz. Bu mu sizin vatanseverliğiniz, bu mu sizin Antepliliğiniz? Gazianteplinin buna ne rızası var ne de helalliği" diye konuştu.

Kaya, Gazianteplilerin 13 yıl boyunca 600 bin Suriyeli'yi misafir ettiğini hatırlatarak "Biz millet olma şuurumuzun gereği, inancımızın gereği mazluma kucak açarız. 600 bin Suriyeliye kucak açtık da bundan da gurur duyuyoruz. Gaziantepliler sofrasını, ekmeğini mazlumlarla paylaştı ama siz meseleyi karıştırmışsınız belli ki. Belli ki başka işler peşindesiniz" dedi.

"Size söylemeye korkuyorlar ama bilin ki AK Parti'ye gönül verenlerin de buna rızası yok"

Belediye başkanlarının projeleri "milli" diyerek veya Cumhurbaşkanı'nın ismiyle maskelemeye çalıştığını kaydeden Kaya, şöyle devam etti:

"Açacağınız parkların önüne Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini yazarak, yanına da bir 'milli' kelimesi ekleyerek bu işten sıyrılamazsınız. Kimse devlet malını kendi babasının malı gibi fütursuzca harcayamaz. 86 milyonun vergisini, yetimin hakkını korumakla mükellefsiniz. Gaziantep'in arka sokaklarında çocuklar toz toprak içinde oynayacak yer bulamazken, vatandaş serinleyecek bir ağaç gölgesine hasretken siz Halep'te salıncak kurup fıskiye yapamazsınız. Kendinize gelin. Ben AK Parti'nin kurucusu olan bir kardeşinizim. Bugün AK Partili kardeşlerim benimle iletişime geçiyor; 'Bizim sesimiz olun, bu israfa itiraz edin' diyorlar. Size söylemeye korkuyorlar ama bilin ki AK Parti'ye gönül verenlerin de buna rızası yok. Hiçbir Gazianteplinin bu harcamada ne helalliği ne de rızası vardır."

Belediye başkanlarına "Gaziantep'te yaptığınız olumlu işleri alkışlamayı bildiğimiz gibi, bu haksızlığı da yüzünüze vururuz" diye seslenen Kaya, "Milyarlarca lirayı Halep'te park yapmaya harcayamazsınız. Memlekette dört çocukla asgari ücrete talim eden emekçi kardeşimiz ayın ortasını getiremezken bu parayı oraya gömemezsiniz. Tekrar ediyorum: Biz bu parkı yaptırmayacağız, yaptırmayacağız, yaptırmayacağız. Bu kadar net. Kendinize gelin, kamu malını babanızın mirasından bağışlar gibi dağıtamazsınız" şeklinde konuştu.