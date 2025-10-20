Devlet Opera ve Balesi 32 Personel Alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Devlet Opera ve Balesi 32 Personel Alacak

20.10.2025 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Opera ve Balesi, 32 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 3 Kasım'a kadar.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Müdürlükleri 17 destek personeli, 14 büro personeli ve 1 koruma ve güvenlik görevlisi, toplam 32 sözleşmeli personel alacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2024 KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, 17 destek personeli (erkek ve kadın temizlik görevlisi), şoför, elektrikçi, 1 erkek koruma ve güvenlik görevlisi ve 14 büro personeli olmak üzere toplam 32 sözleşmeli personel istihdamı yapılacak.

Destek personeli ve koruma görevlisi için başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış ve ortaöğretim kurumlarının lise ve dengi okullarından mezun olmaları gerekiyor.

Büro personeli olarak başvuracaklardan ise KPSS P3 puan türünde en az 70 puan almaları, son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamaları, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi veya İletişim Fakültelerinin birinden mezun olmaları isteniyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Müdürlüklerinde istihdam edilmesi istenen adaylar başvurularını elektronik ortamda "https:// kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresinden 3 Kasım saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Kaynak: AA

Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Opera Ve Balesi, Sözleşmeli Personel, Eğitim, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devlet Opera ve Balesi 32 Personel Alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır perdesi 64 yıl sonra aralandı Ailesini ararken kendi mezarını buldu Sır perdesi 64 yıl sonra aralandı! Ailesini ararken kendi mezarını buldu
Babasının öldürdüğü annesinin tabutunu taşıdı Babasının öldürdüğü annesinin tabutunu taşıdı
Trabzon’da vatandaşlar, Netenyahu’nun maketini vince asıp idam etti Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti
Kiralık konut sistemi devreye giriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı Kiralık konut sistemi devreye giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştird Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştird
Bakan Işıkhan Mardin’de: İş Pozitif ile 1.6 milyon kadın işe yerleşti Bakan Işıkhan Mardin'de: İş Pozitif ile 1.6 milyon kadın işe yerleşti

14:28
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi
14:22
Yüzyılın konut projesi İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
14:21
Deniz Undav’a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum
14:05
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki İstanbul anketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi
12:23
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek İşte etiketleri değişecek modeller
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 15:23:53. #7.13#
SON DAKİKA: Devlet Opera ve Balesi 32 Personel Alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.