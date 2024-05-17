Devlet Tiyatroları ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Devlet Tiyatroları ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu arasında işbirliği protokolü imzalandı

Devlet Tiyatroları ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu arasında işbirliği protokolü imzalandı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu arasında tiyatro, kültür ve sanat işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında karşılıklı davetler gerçekleştirilecek ve deneyim ve bilgi alışverişi yapılacak.

17.05.2024 18:09
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Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu arasında tiyatro, kültür ve sanat işbirliği protokolü imzalandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa'daki törende protokole, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Yardımcısı ve Baş Rejisör Sükun Işıtan, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu adına da Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür- Sanat ve Tiyatro Şube Amiri Kıymet Karabiber imza attı.

Törene, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Sanat Teknik Müdürü Hakan Dündar, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Ulaş Ersoy ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçıları katıldı.

Protokolle, karşılıklı ve eşitlik ilkesine dayalı olarak tiyatro ve kültür-sanat alanında işbirliği ile turizmin kültürel ve sanatsal boyutuna katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Protokol çerçevesinde, Devlet Tiyatroları ve Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür-Sanat ve Tiyatro Şubesi arasında kültür, sanat etkinliklerine karşılıklı davetler gerçekleştirilecek ve tiyatro sanatının etik ve estetik ilkeler doğrultusunda, evrensel sanat disiplinleri ve normları çerçevesinde gelişmesi ve yaygınlaşmasına imkan sağlayacak şekilde deneyim ve bilgi alışverişi yapılacak.

Protokol, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bağları daha da güçlendirecek ve özellikle de deneyim ve bilgi alışverişi yoluyla her iki ülkenin sanatçıları arasında üretken ve verimli bir işbirliği sürecinin kapısını aralayacak.

Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devlet Tiyatroları ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

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