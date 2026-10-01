Devrim Muhafızları, ABD'nin Irak'tan çekilmesini direniş cephesine büyük kazanç saydı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Devrim Muhafızları, ABD'nin Irak'tan çekilmesini direniş cephesine büyük kazanç saydı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Irak'tan 23 yıl sonra çekilmesini 'tarihi zafer' saydı. Açıklamada, çekilmenin Irak halkının bağımsızlığını koruma iradesinin sonucu ve 'direniş cephesi' için büyük kazanç olduğu, ABD komplolarına karşı uyanık olunması gerektiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin 2003'te işgal ettiği Irak'tan 23 yıl sonra çekilerek bu ülkedeki askeri varlığını tamamen sonlandırmasını "tarihi bir zafer" olarak nitelendirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD güçlerinin Irak'tan çekilmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

ABD güçlerinin Irak'tan çekilmesinin, "Irak halkının bağımsızlığını koruma iradesinin sonucu" olarak değerlendirildiği açıklamada, bu gelişmenin "ABD'nin Batı Asya'dan ve İslam coğrafyasından kovulmasının başlangıcı olduğu" ifade edildi.

"ABD bölgeden ayrılmalı ve güvenliğin yönetimini bölge milletlerine bırakmalı." ifadelerine yer verilen açıklamada, çekilmenin Tahran'ın "direniş cephesi" olarak adlandırdığı yapı için "büyük bir kazanç" olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasında ayrıca, ABD'nin "yeniden güvensizlik ve istikrarsızlık oluşturmak için tasarladığı muhtemel komplolara karşı" Irak hükümeti ve "direniş güçlerinin" uyanık olması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDevrim MuhafızlarıPolitikaGüncelDünyaIrakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Sergen’in sözleri Nihat’ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın
13:50
Mehmet Şimşek’ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
13:27
Belge ortaya çıktı Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş
Belge ortaya çıktı! Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş
13:13
İsrailli askerlerden pazara baskın Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
13:09
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
12:47
Fenomenlere büyük operasyon 10 isim gözaltına alındı
Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 14:01:49. #.0.3#
SON DAKİKA: Devrim Muhafızları, ABD'nin Irak'tan çekilmesini direniş cephesine büyük kazanç saydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei