DMM’den İncirlik iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ABD’ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü’nde aktif olarak iniş-kalkış yaptığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği vurgulandı.

“GÖRÜNTÜLER ESKİ VE GÜNCEL DEĞİL”

DMM’nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, dolaşıma sokulan görüntü ve videoların güncel olmadığı belirtildi. Paylaşımların geçmiş yıllarda gerçekleştirilen planlı ve rutin eğitim faaliyetlerine ait olduğu ifade edildi.

“BÖLGESEL GELİŞMELERLE BAĞLANTISI YOK”

Açıklamada ayrıca, söz konusu içeriklerin mevcut bölgesel çatışmalarla herhangi bir bağlantısının bulunmadığına dikkat çekildi. Eski görüntülerin yeniymiş gibi sunulmasının kamuoyunda yanlış algı oluşturmayı hedeflediği kaydedildi.

“ALGI OPERASYONU” VURGUSU

DMM, bu tür paylaşımların Türkiye’nin bölgedeki barış odaklı politikasını zedelemeye yönelik kasıtlı bir algı operasyonu olduğunu belirtti. Açıklamada, Türkiye’nin mevcut çatışmaların bir parçası gibi gösterilmeye çalışıldığı ifade edildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, vatandaşların resmi makamlar dışındaki kaynağı belirsiz içeriklere itibar etmemesi gerektiğini vurgulayarak, provokatif ve manipülatif paylaşımlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.