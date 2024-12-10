ŞEHİT TEĞMEN DUT'UN DAYISI: VATAN SAĞ OLSUN BİZ ÇOK ASLAN YETİŞTİRİRİZ - Son Dakika
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ŞEHİT TEĞMEN DUT'UN DAYISI: VATAN SAĞ OLSUN BİZ ÇOK ASLAN YETİŞTİRİRİZ

1) ŞEHİT TEĞMEN DUT'UN DAYISI: VATAN SAĞ OLSUN BİZ ÇOK ASLAN YETİŞTİRİRİZŞehit Teğmen Dut'un naaşı İzmir'de; kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu (2)Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut'un (24), Aydın Germencik'teki taziye evinde gözyaşları sel oldu.

10.12.2024 16:17
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1) ŞEHİT TEĞMEN DUT'UN DAYISI: VATAN SAĞ OLSUN BİZ ÇOK ASLAN YETİŞTİRİRİZ

Şehit Teğmen Dut'un naaşı İzmir'de; kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu (2)

Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut'un (24), Aydın Germencik'teki taziye evinde gözyaşları sel oldu. Şehidin babaevine Türk bayrağı asılırken, sokağa da taziye çadırı kuruldu. Şehidin annesi Kübra Dut ve kız kardeşi Ecem Nur Dut'un yanı sıra yakınları gözyaşı döktü. Şehidin dayısı Serkan Nalbantoğlu, yeğeninin pilot olarak en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Nalbantoğlu, "5 yıl önce askere girdiğinde 'Asker olacağım, teğmen olacağım, pilot olacağım' demişti. Çok şükür hepsini başardı. Çok iyi niyetli, çok dürüsttü. Aslan gibiydi. Emellerine ulaştı ama devamını getiremedi. Vatan sağ olsun daha biz çok aslan yetiştiririz" dedi.

'PİLOT OLACAĞIM' DİYORDU VE OLDU'

Dedesi Bekir Nalbantoğlu ise "5 sene okudu. Harp okulunu bitirdi. 'Pilot olacağım' diyordu ve oldu. Helikopter için kursa gidecekti ama nasip olmadı. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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