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DHMİ'de Atama Tartışmaları

CHP'li Ulaş Karasu, Ayfer Kara'nın DHMİ Hukuk Müşaviri olmasını eleştirdi.

04.12.2024 21:54
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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Bir dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun danışmanı olan ve daha sonra DHMİ Genel Müdür Yardımcısı yapılan Murat Gül ile daima birlikte iş yapan Strateji Daire Geliştirme Başkanı ve vekaleten Hukuk Müşavirliği görevini yürüten Ayfer Kara, şimdi DHMİ Hukuk Müşaviri oldu" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, yaptığı yazılı açıklama ile bir dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun danışmanı olan Strateji Daire Geliştirme Daire Başkanı ve vekaleten Hukuk Müşavirliği görevini yürüten Ayfer Kara'nın Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) hukuk müşaviri olduğunu belirtti. Karasu'nun açıklaması şu şekilde:

"Geçen yıl Meclis'teki bütçe görüşmelerinde gündeme getirdiğim ve o dönemde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun danışmanı da olan ve daha sonra DHMİ Genel Müdür Yardımcısı yapılan Murat Gül ile daima birlikte iş yapan Strateji Daire Geliştirme Daire Başkanı ve vekaleten Hukuk Müşavirliği görevini yürüten Ayfer Kara, şimdi DHMİ Hukuk Müşaviri oldu.

Geçen yıl Kara ve Gül'ün Ankara'da son derece lüks bir siteden daire aldıklarını açıklamıştım. O sitede daire fiyatları 60 milyon liradan başlıyor. Alabilirler tabi, ama bir bürokratın nasıl aldığı sorgulanmaz mı? Sorgulanmadı. Üstelik aldıkları evin müteahhidi de DHMİ'de önemli işler alan bir şirketti. Bu haberlere de konu oldu, ancak ne haber tekzip edildi ne de dava açıldı. Çünkü bu gerçek. Şimdi, milletin geleceğine ipotek koyan projeler ve havalimanı kiralamalarının tüm dosyaları Ayfer Hanım'a teslim edildi. Bu durum, AKP'nin kamu kurumlarını çürütmesinin kısa özeti niteliğindedir."

Kaynak: ANKA

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