DIA raporu, ABD saldırılarına rağmen İran'ın yükselen uzay gücü olduğunu öne sürdü - Son Dakika
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DIA raporu, ABD saldırılarına rağmen İran'ın yükselen uzay gücü olduğunu öne sürdü

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DIA raporunda, ABD saldırılarına rağmen İran'ın 'yükselmekte olan uzay gücü' olduğu öne sürüldü. İran'ın uzay tabanlı GPS'i zayıflatabilecek karasal karıştırma sistemlerine sahip olduğu ve uzay istihbaratını isabetli askeri vuruşlarda kullanmasından endişe edildiği belirtildi.

ABD istihbarat raporunda İran'ın, ABD'nin uzay kabiliyetlerine karşı saldırgan eylemlerde bulunduğu ve "yükselmekte olan bir uzay gücü" olarak görüldüğü öne sürüldü.

Axios'un haberine göre ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) istihbarat raporunda, ABD'nin Tahran yönetimine ait kritik uzay tesislerini bombalamasına rağmen İran'ın "yükselmekte olan bir uzay gücü" olduğuna dair ifadeler yer aldı.

Raporda, İran'ın, uzay tabanlı GPS sistemlerinin işlevselliğini zayıflatabilecek çeşitli karasal karıştırma (jamming) sistemlerine sahip olduğu kaydedildi.

Tahran yönetiminin kritik askeri hedefleri daha isabetli bir şekilde vurmak için uzay istihbaratını kullanmasından endişe duyulduğu vurgulanan raporda, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları esnasında Tahran yönetiminin, Washington yönetimine ait uzay kabiliyetlerine karşı saldırgan eylemlerde bulunduğu da aktarıldı.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi kıdemli araştırmacısı Kari Bingen, Axios'a yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'nin uzay faaliyetlerini zorlaştırabilecek bazı kabiliyetlere sahip olduğunu ancak bu alandaki imkanlarının ABD, Çin ve Rusya'ya kıyasla oldukça sınırlı kaldığını vurguladı.

Kaynak: AA
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