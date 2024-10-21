Dicle Elektrik\'in Mobil Müşteri Memnuniyeti Çalışmaları

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Dicle Elektrik, 4 yılda Mobil Müşteri Memnuniyeti Merkezi (4M) ekiplerinin, sorumluluk bölgelerindeki 6 ilde 420 bin kilometre yol katettiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'teki yaklaşık 2,3 milyon aboneye sürdürülebilirlik odaklı enerji dağıtım hizmeti veren şirketin müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 67 çalışandan oluşan 4M ekiplerinin, 4 yılda 420 bin kilometre yol katettiği ifade edilen açıklamada, Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas'ın açıklamalarına da yer verildi.

Arvas, 4M araçlarıyla dört yılda hizmet bölgelerinde gitmedik yer bırakmadıklarını, araçlarında her biri alanında uzman 3 kişinin görev yaptığını bildirdi.

"Ekiplerimiz, müşterilerimizin memnuniyetini yukarı taşımak için hizmet bölgemizdeki il ve ilçelerde durmaksızın çalışıyor. Gittikleri her yere adeta Dicle Elektrik ofislerini de beraberlerinde taşıyan çalışma arkadaşlarımız, bugüne kadar on binlerce müşterinin talep ve şikayetini yerinde dinleyerek çözüm üretti." ifadelerini kullanan Arvas, özellikle kırsal bölgelerde çocuklara enerji verimliliği ve tasarruf tedbirleri konusunda eğitimler verdiklerini aktardı.

Halk buluşmaları ile kırsal mahalle ve köylere giderek hizmetleri tanıttıklarını, yapılan yatırımları ve kaçak elektrik kullanımının yarattığı olumsuz etkileri anlatarak bu konuda farkındalık oluşturduklarını bildiren Arvas, il ve ilçelerde düzenlenen festivallerde de vatandaşla buluşan 4M ekiplerinin şirketin sosyal sorumluluk vizyonuna katkı sağladığını kaydetti.