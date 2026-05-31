Dicle Havzası'nda Yabani Bitki Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dicle Havzası'nda Yabani Bitki Uyarısı

Dicle Havzası\'nda Yabani Bitki Uyarısı
31.05.2026 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Havzası'nda açan yabani bitkiler zehirli olabilir, dokunulmaması ve yenilmemesi uyarısı yapıldı.

DİCLE Havzası, yağışlarla açan yabani bitkilerle renklendi. Prof. Dr. Süreyya Namlı, bazı bitkilerin zehirli olabileceğini belirterek, dokunmama ve tüketmeme uyarısında bulundu.

Diyarbakır ve çevresinde çetin geçen kış mevsimi ve ilkbahardaki bol yağışlar, Dicle Havzası'nda bitki örtüsünün canlanmasını sağladı. Havzada açan lale, papatya, sümbül, karahindiba, yabani hardal ve mahmuzotu gibi çok sayıda yabani bitki, bölgeyi açık hava bahçesine dönüştürdü. Üremek için Afrika'dan Dicle Havzası'na gelen göçmen kuşlar da cümbüşü tamamlıyor. Oluşan renkli görüntüler doğaseverlerin ilgisini çekerken, uzmanlar bu dönemin doğa yürüyüşleri için önemli bir fırsat sunduğunu ancak bazı bitkilerin zehirli olduklarını, yenilmemesi veya cilde sürülmemesi gerektiğini belirterek uyarıda bulundu.

'BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ HAD SAFHADA'

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süreyya Namlı, "Bu sene biliyorsunuz; çetin, sert ve bol yağışlı bir kış geçirdik. Dicle Havzası renk cümbüşü şu an. Şu an suların seviyesi de yükselmiş durumda. Rengarenk çiçeklerimiz, floramız çok zengin. Bitki çeşitliliği had safhada. İnsanlar bol bol doğa yürüyüşleri yapabilirler ama şu şekilde bir uyarım olabilir. Bilmedikleri, tanımadıkları bitkilere dokunmasınlar, yemesinler, ciltlerine sürmesinler. Çok ciddi zehirlenmelere neden olabilirler. Cilt tahrişlerine sebep olabilirler. Böyle bir durum karşısında da doğada bir bitkinin zehirli mi zehirsiz mi olduğunu anlamak öyle kolay değil. Ancak bitki uzmanları bilebilir, uzmanlar tarafından ayırt edilebilir. Dokusu, görünümü, rengi, kokusu bunlar ancak uzmanlar tarafından ayırt edilebilir. Böyle bir durum karşısında bilmeden yedikleri takdirde, en yakın sağlık merkezine danışmalarını öneririm veya ulusal zehir danışma merkezi var 114. Orayı arayabilirler. Zaten böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarında muhtemelen nefes darlığı, mide bulantısı, ciltte tahriş gibi durumlar meydana gelecektir" dedi.

Kaynak: DHA

Yabani, Sağlık, Güncel, Dicle, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Havzası'nda Yabani Bitki Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber
Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı
Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı’ anlayışını hayata geçiriyoruz Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı' anlayışını hayata geçiriyoruz
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

10:14
Galatasaray’a bir Osimhen daha Okan Buruk “Gelsin“ dedi
Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:42
Mourinho’yla birlikte o da geri dönüyor 80 milyon euroluk yıldızla anlaşma tamam
Mourinho'yla birlikte o da geri dönüyor! 80 milyon euroluk yıldızla anlaşma tamam
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:36
Akaryakıta çifte indirim Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
09:14
Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk Fiyatını duyan şaştı kaldı
Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk! Fiyatını duyan şaştı kaldı
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
08:34
CHP’nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti İlk paylaşım tepki çekti
CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 10:59:28. #7.13#
SON DAKİKA: Dicle Havzası'nda Yabani Bitki Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.