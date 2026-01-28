Didim'de Kültür Sanat ve Spor Etkinlikleri Yıl Boyunca Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Didim'de Kültür Sanat ve Spor Etkinlikleri Yıl Boyunca Devam Ediyor

28.01.2026 09:22  Güncelleme: 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediyesi, yıl boyunca düzenlediği kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle ilçe halkının sosyal yaşama katılımını desteklemeye devam ediyor. Festival ve kurslarla her kesime ulaşarak aktif yaşam alışkanlığını teşvik etmeyi amaçlıyor.

(AYDIN) - Didim Belediyesi, yıl boyunca düzenlediği kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle ilçe halkının sosyal yaşama katılımını desteklemeye devam ediyor.

Didim Belediyesi, festival, konser, sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler aracılığıyla toplumun her kesimini aktif yaşama katılmaya teşvik ediyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikler yıl boyunca sürdürülüyor.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Belediye Kütüphanesi, DİGEM Sanat Akademisi ve seramik atölyeleri, ilçe halkı için önemli kültürel buluşma alanları arasında yer alıyor. Spor etkinliklerinden sanatsal üretime uzanan çalışmalar, Didim'in kültürel ve sosyal yaşamına katkı sağlıyor.

Farklı spor branşları ilçe halkıyla buluşuyor

Didim Merkez, Akköy ve Cumhuriyet Mahallesi kütüphaneleri ile 2 Temmuz Kitap Kafe, bilgiye erişimi ve okuma kültürünü destekleyen mekanlar olarak hizmet veriyor. DİGEM Sanat Akademisi'nde resim, müzik, sahne sanatları, spor ve kişisel gelişim alanlarında açılan kurslardan, okullarla birlikte yaklaşık bin 700 kursiyer yararlanıyor. Merkezde ayrıca üniversiteye hazırlanan gençler için etüt odaları ile tiyatro, konser ve seminerlerin düzenlendiği çok amaçlı salon bulunuyor. Didim Belediyesi, ücretsiz sabah sporları ile yaz ve kış spor okulları aracılığıyla aktif yaşam alışkanlığını teşvik ederken, pickleball gibi yeni spor branşlarını da ilçe halkıyla buluşturuyor.

"Kültürel, sosyal ve sportif yaşama katkı sunmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Sanatı ve kültürüyle geçmişten bugüne önemli bir yere sahip olan Ege'nin İncisi Didim'de, halkımızı nitelikli kültürel etkinliklerle buluşturmayı sürdürüyoruz. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz festival, konser ve kültürel etkinlikler ile müze ve tarihi mekanlara yönelik çalışmalarımız sayesinde halkımızın kültürel, sosyal ve sportif yaşama daha güçlü katılım sağlamasına katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Didim Belediyesi, Yerel Haberler, Festival, Güncel, Didim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim'de Kültür Sanat ve Spor Etkinlikleri Yıl Boyunca Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:29:20. #7.11#
SON DAKİKA: Didim'de Kültür Sanat ve Spor Etkinlikleri Yıl Boyunca Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.