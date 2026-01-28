Didim'de Kültür Sanat ve Spor Etkinlikleri Yıl Boyunca Devam Ediyor

(AYDIN) - Didim Belediyesi, yıl boyunca düzenlediği kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle ilçe halkının sosyal yaşama katılımını desteklemeye devam ediyor.

Didim Belediyesi, festival, konser, sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler aracılığıyla toplumun her kesimini aktif yaşama katılmaya teşvik ediyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikler yıl boyunca sürdürülüyor.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Belediye Kütüphanesi, DİGEM Sanat Akademisi ve seramik atölyeleri, ilçe halkı için önemli kültürel buluşma alanları arasında yer alıyor. Spor etkinliklerinden sanatsal üretime uzanan çalışmalar, Didim'in kültürel ve sosyal yaşamına katkı sağlıyor.

Farklı spor branşları ilçe halkıyla buluşuyor

Didim Merkez, Akköy ve Cumhuriyet Mahallesi kütüphaneleri ile 2 Temmuz Kitap Kafe, bilgiye erişimi ve okuma kültürünü destekleyen mekanlar olarak hizmet veriyor. DİGEM Sanat Akademisi'nde resim, müzik, sahne sanatları, spor ve kişisel gelişim alanlarında açılan kurslardan, okullarla birlikte yaklaşık bin 700 kursiyer yararlanıyor. Merkezde ayrıca üniversiteye hazırlanan gençler için etüt odaları ile tiyatro, konser ve seminerlerin düzenlendiği çok amaçlı salon bulunuyor. Didim Belediyesi, ücretsiz sabah sporları ile yaz ve kış spor okulları aracılığıyla aktif yaşam alışkanlığını teşvik ederken, pickleball gibi yeni spor branşlarını da ilçe halkıyla buluşturuyor.

"Kültürel, sosyal ve sportif yaşama katkı sunmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Sanatı ve kültürüyle geçmişten bugüne önemli bir yere sahip olan Ege'nin İncisi Didim'de, halkımızı nitelikli kültürel etkinliklerle buluşturmayı sürdürüyoruz. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz festival, konser ve kültürel etkinlikler ile müze ve tarihi mekanlara yönelik çalışmalarımız sayesinde halkımızın kültürel, sosyal ve sportif yaşama daha güçlü katılım sağlamasına katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.