Didim'de 20. Altınkum Yazarlar Festivali başladı - Son Dakika
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Didim'de 20. Altınkum Yazarlar Festivali başladı

Didim\'de 20. Altınkum Yazarlar Festivali başladı

Didim Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Altınkum Yazarlar Festivali, edebiyat ve sanat dünyasının değerlerini hayranlarıyla buluşturuyor. Festival, 15 Ağustos'a kadar devam edecek.

08.08.2024 10:42  Güncelleme: 11:15
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(AYDIN) - Didim Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Altınkum Yazarlar Festivali, usta kalemleri ağırlamaya devam ediyor.

Bu yıl Didim'in Altınkum Yalı Caddesi'nde 20'nci kez kapılarını açan Yazarlar Festivali, edebiyat ve sanat dünyasının değerlerini hayranlarıyla buluşturuyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği festivale şimdiye kadar; İhsan Eliaçık, Özlem Binal, Ali Kaya, Nihat Coşkun, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Nalan Tuntaş, Aynur Zeyrek, İlker Başbuğ, Can Coşkun, Serhat Yabancı, Ataol Behramoğlu, Saygı Öztürk, Safiye Avcı, Hayri Kandemir, Tamer Levent, Nebil Özgentürk, Haydar Ersöz, Atilla Sarp, Canan Karatay, Birgül Evren ve Ergün Köse konuk oldu.

Tüm kitapseverleri festivale davet eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Belediyemizin katkılarıyla bu yıl festivalimizi 20'nci kez gerçekleştiriyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda festivalimize katılan yazarlarımıza teşekkür ediyorum. Festivalimiz 15 Ağustos'a kadar Altınkum Yalı Caddesi'nde edebiyat dünyasının usta isimlerini, hayranları ile buluşturmaya devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Didim'de 20. Altınkum Yazarlar Festivali başladı - Son Dakika

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