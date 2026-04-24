Didim'de 23 Nisan Coşkusu İlçeyi Sardı
Didim'de 23 Nisan Coşkusu İlçeyi Sardı

24.04.2026 14:14  Güncelleme: 15:16
Didim Belediyesi, gün boyunca düzenlediği programlarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu ilçenin dört bir yanına taşıdı.

(AYDIN)- Didim Belediyesi, gün boyunca düzenlediği programlarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu ilçenin dört bir yanına taşıdı.

Didim'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Resmi programın ardından kutlamalar, Didim Atatürk Stadyumu'nda devam etti. Tören; Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Garnizon Komutanı Erkut Arslan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Hep birlikte Gençliğe Hitabe okundu

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen akşam programı kapsamında gerçekleştirilen fener alayı ise bayram coşkusunu sokaklara taşıdı. Belediye binası önünden başlayan yürüyüş, marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Program kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerin yanı sıra; Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da hayatını kaybeden öğrenciler ile öğretmen anısına da saygı duruşunda bulunuldu. Meydandaki konser programı öncesinde ise Didim Belediyesi Çocuk Korosu sahne aldı. Ardından sahneye çıkan Pera grubu, sevilen şarkılarıyla katılımcılara keyifli bir akşam yaşattı. Belediye Başkanı Hatice Gençay, Gençliğe Hitabe'yi alanda bulunan çocuklar, gençler ve Didim halkıyla birlikte okudu.

Kaynak: ANKA

