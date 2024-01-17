Didim\'de kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya\'nın cesedi Yunanistan\'da bulundu

AYDIN'ın Didim ilçesinden tekne ile denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve 4 gün sonra Yunanistan'ın Samos Adası sahilinde cesedi bulunan iş insanı Yasin Cinkaya'nın (47) cenazesi, Türkiye'ye getirilip, memleketi Denizli'de toprağa verildi.

?Faber Mermer Yönetim Kurulu Üyesi, evli ve 2 çocuk babası Yasin Cinkaya, 13 Aralık'ta saat 12.00 sıralarında Didim ilçesindeki marinadan 'FBR' isimli teknesi ile denize açıldı. Bir süre sonra Cinkaya'dan haber alamayan ailesi, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Akbük açıklarında yapılan arama sonucunda Cinkaya'nın teknesi, otomatik pilotta motoru çalışır halde bulundu ancak kendisine ulaşılamadı. Cinkaya'nın cep telefonu ile özel eşyaları da teknede bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerince tekne marinaya çekildi, inceleme yapıldı. Cinkaya için hem denizden hem havadan hem de karadan arama çalışmaları başlatıldı ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Bölgede karadan ve havadan arama çalışmaları sürerken, 17 Aralık'ta Yunanistan'ın Samos Adası sahilinde bir erkek cesedi bulunduğu yönünde bilgi geldi. Cinkaya'nın kardeşi Yavuz Cinkaya, Samos Adası'na gitti, hastane morguna kaldırılan cesedi teşhis ederek ağabeyine ait olduğunu belirledi.

'DÜŞÜP, BOĞULDU' ŞÜPHESİ

Tekneden düşüp boğulmuş olabileceği değerlendirilen Yasin Cinkaya'nın cenazesi, resmi işlemlerin ardından Türkiye'ye getirildi. Cinkaya için bugün memleketi Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başta olmak üzere Cinkaya'nın babası İbrahim Cinkaya, annesi Halime Cinkaya, kardeşi Yavuz Cinkaya, eşi Yasemin Cinkaya, iş ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Cinkaya'nın tabutunun üzerine Türk bayrağı serildi. Öğle vakti kılınan namaz sonrası Cinkaya'nın cenazesi, Gümüşler Mezarlığında toprağa verildi.