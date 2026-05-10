Dijital Bağımlılıkla Mücadele Projesi

ANKARA İl Milli Eğitim Müdürlüğü, son dönemde artış gösteren dijital bağımlılık ve olumsuz öğrenci davranışlarına karşı 'Güçlü İletişim Güvenli Gençlik' projesini başlattı. Proje kapsamında 10 farklı liseden 20 öğrenci Kızılcahamam'daki otelde 5 günlük eğitim kampına alındı. Öğrencilerin edindikleri bilgi ve deneyimleri, 'akran liderliği' yoluyla kendi okullarında yaygınlaştırmaları amaçlanıyor.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, dijital ve diğer tüm bağımlılık türleriyle mücadele kapsamında 'Güçlü İletişim Güvenli Gençlik' projesini başlattı. Projenin ilk ayağı olan ve Kızılcahamam'da gerçekleştirilen kamp programında, öğrenciler doğa ve drama etkinlikleriyle bir araya geldi. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak belirlenen 10 farklı liseden öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı kampta; eğitmenler, rehber öğretmenler, Yeşilay temsilcileri ve üniversitelerden öğretim üyeleri görev aldı. Alanında uzman öğretmenler ile öğrenciler çeşitli oyunlar, spor aktiviteleri, bilgi yarışmaları ve el becerileri atölyelerinde faaliyet gösterdi. Kampta eğitim alan öğrencilerin, edindikleri bilgileri okullarında 'akran liderliği' yoluyla diğer arkadaşlarına ve okul kültürüne yaymaları hedefleniyor.

PROJE VELİ EĞİTİMLERİYLE DEVAM EDECEK

Proje görevlisi öğretmen Gülüzar Çelik, projenin sadece öğrencilerle sınırlı kalmayacağını belirterek, "Proje kapsamında öğrencilerimize sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı, onları her türlü bağımlılık riskinden uzak tutmayı hedefledik. Bu kapsamda Ankara Kızılcahamam'da bir kamp programı düzenledik. Doğada ve drama etkinlikleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz bir kamp programı yaptık. Dolu dolu geçen bir kamp programıydı. Eğitmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz vardı. Aynı zamanda paydaş kurumlarımızdan Yeşilay ve üniversitelerle de iş birliği yaparak, üniversitelerden öğretim üyesi, hocalarımızla birlikte geniş kapsamlı 5 gün süren bir kamp programı düzenledik. Akabinde projenin devamında veli eğitimlerimiz var. Her ay velilerimizle online eğitimler planlıyoruz. Bu süreçte tabii ki buraya kampa dahil ettiğimiz öğrencilerimizin velilerini de eğitimlere alacağız. Yüz yüze eğitimlerimiz de devam edecek. İkinci bir kamp programımızı da sonbahar aylarında gerçekleştireceğiz. Şu anda bu kamp programını Ankara'daki çeşitli okullardan, orta öğretim kurumlarından, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak 10 tane liseden öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz burada, burada aldıkları eğitimi okullarında da akran liderliği yaparak kendi akranlarıyla paylaşmalarını, velileriyle, diğer öğrencilerle ve tüm okul kültürüne yaygınlaştırmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ DAVRANIŞLAR GELİŞTİRMEYİ ÖNEMSİYORUZ'

Bağımlılıkla mücadelede farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Son yıllarda aslında araştırmalar gösteriyor ki dijital bağımlılık ve her türlü bağımlılık yaşı gerçekten çok aşağı inmiş durumda. Dolayısıyla öğrencilerimizde bu tür bağımlılık risklerinden korumak ve önlemek amacıyla farkındalık çalışmalarının çok daha fazla yapılması gerektiğini fark ettiğimiz için bu projeyle yola çıktık. Proje kapsamında daha çok koruyucu ve önleyici davranışlar geliştirmeyi önemsiyoruz. Burada okul, aile ve öğrenci iş birliğinin öğrencilerimizin doğru ve sağlıklı kararlar almasında, onları her türlü bağımlılık riskinden uzak tutma, topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmelerini sağlamada çok önemli olduğunu düşünerek yola çıktığımız bir proje" diye konuştu.