Dijital Düzenlemeler İhtiyacı Vurgulandı
20.04.2026 12:41
HUDER, okul saldırılarına neden olan şiddetin arkasında dijital içeriklerin etkisini ele aldı.

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Konya Şubesince, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

HUDER Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fatih Ruşen, Konya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, yaşanan olayların asıl sorumlularının "reyting ve tıklanma" kaygısı güden şer odakları olduğunu belirtti.

İçeriği anında değiştiren "atla" kültürüyle, çocukların sabır eşiğinin yok edildiğini dile getiren Ruşen, "Sonsuz kaydırma ile iradesi felç edilen bir nesil, gerçek hayattaki en küçük zorlukta şiddete yönelmektedir." dedi.

Yapılacak düzenlemeyle "sonsuz kaydırma ve otomatik oynatma"nın yasaklanması gerektiğini dile getiren Ruşen, şunları kaydetti:

"Dikkat süresini yok eden sistemler yasaklanmalı, her 10-15 dakikada bir zorunlu 'fiziksel farkındalık molası' getirilmelidir. Dijital 'sokağa çıkma yasağı' uygulanmalı, 21.00-07.00 saatleri arasında çocuk profilleri tüm algoritmik içerik akışlarından ve bildirimlerden tamamen izole edilmelidir. Algoritmaların bağımlılık yapma ve manipülasyon kapasitesini denetleyecek nörobilimci ve psikologlardan oluşan bağımsız bir 'Dijital Kurul' ivedilikle hayata geçirilmelidir. Oyun içi kumar yasaklanmalıdır."

Ruşen, hiçbir içerikte suçlunun kahramanlaştırılmaması, kötülüğün normalleştirilmemesi gerektiğini, dizi, oyun veya bir içeriğin, çocuğun şiddet eylemine doğrudan ilham kaynağı oluyorsa, o içeriğin yapımcısından senaristine kadar herkesin hukuken ve cezai olarak sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

Ailelerin de kontrolsüzce sokağa bırakmadıkları evlatlarını, kontrolsüzce sanal dünyaya da bırakmaması gerektiğinin altını çizen Ruşen, "Çocuklarınızı asla sahipsiz bırakmamalıyız." dedi.

Ruşen'e açıklamasında, HUDER Konya Şube Başkanı Levent Babacan ile yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: AA

