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Dijital Hizmet Yasası İhtiyacı

Dijital Hizmet Yasası İhtiyacı
11.06.2026 15:13
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Ahmet Büyükgümüş, dijital medya ve telif hakları üzerine, Dijital Hizmet Yasası'nın gerekliliğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, arama motorları ve yapay zeka uygulamalarının bilgiyi işleyerek sunduğunu ancak bilgiyi üretenlerin ekonomik fayda elde edemediğini belirterek, "Bizim bu emeğin, bu gayretin savunuculuğunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle tıpkı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin hayata geçirdiği gibi bir 'Dijital Hizmet Yasası'nı çok daha kapsamlı bir şekilde hayata geçirmeliyiz" dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen 'Dijital Medya, Yerel Medya ve Telif Hakları Sempozyumu', Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sanat Sokağı'nda gerçekleştirildi. Sempozyuma, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı ve Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, gazeteciler ile bazı kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

'TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ, ÜLKE EKONOMİLERİNDEN BÜYÜK DEĞERE SAHİP'

Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, teknoloji şirketlerinin merkezde olduğu bir dönemden geçildiğini belirterek, "Bir grup teknoloji oligarkı, bir avuç aktörün meydana getirmiş olduğu ekonomik değer, tüketim, teknolojik yaklaşım adeta tüm dünyayı kuşatmak üzeredir. Belki tarihte bunu bir dönemle karşılaştıracak olursak, ilk sömürgeci hareketlerin başladığı dönemi referans kabul edebiliriz. Zaten bu tartışmaları yapanlar, bilimsel olarak bu konuları ele alanlar 'Veri, yeni petroldür' diye bir yaklaşım içerisindeler. Buradaki temel yaklaşım, çok küçük bir azınlığın tüm dünyaya tahakküm etme girişimidir. Baktığınızda burada ele aldığımız, konuştuğumuz teknoloji şirketleri ülkelerin ekonomilerinden çok daha büyük bir değer zincirine sahiptir. Yani trilyonlarca dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz" diye konuştu.

'FİKİR İŞÇİLERİNİN EMEĞİ, BEŞ BÜYÜK TEKNOLOJİ ŞİRKETİNDEN BÜYÜKTÜR'

Arama motorları ve yapay zeka uygulamalarının bilgiyi işleyerek sunduğunu ancak bilgiyi üretenlerin ekonomik fayda elde edemediğini aktaran Büyükgümüş, "Cumhurbaşkanımız nasıl 'Dünya beşten büyüktür' diyorsa, aynı şekilde gazetecilerin, akademisyenlerin, bilgi üreten tüm fikir işçilerinin emeği de beş büyük teknoloji şirketinden daha büyüktür. Bizim bu emeğin, bu gayretin savunuculuğunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ait olduğumuz medeniyet duruşu, temsil ettiğimiz siyasi perspektif de bunu gerektiriyor. Bu nedenle tıpkı Avrupa Birliği ülkelerinin hayata geçirdiği gibi bir 'Dijital Hizmet Yasası'nı çok daha kapsamlı bir şekilde hayata geçirmeliyiz. Dijital mecra komisyonunda görev yapmış geçmiş dönemde bir milletvekili olarak da bunu ifade ediyorum. Burada çok ciddi bir çalışma var" ifadelerini kullandı.

Büyükgümüş, İletişim Başkanlığı'nın da bu alanda önemli çalışmaları olduğunu belirterek, "Burada yapay zekayla, arama motorlarıyla, bilgi endekslemeleriyle gazetecilerin, kültür insanlarının, fikir işçilerinin ürettiği bilgiyi alıp bir tüketim nesnesine çeviren bu ekonomiye bir ana çerçeve getirmemiz gerekiyor. ve burada oluşacak geliri tıpkı Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi yine fikir işçilerinin kendileriyle, gazetecileriyle, basın kuruluşlarıyla, federasyonlarla paylaşan bir model kullanmalıyız. Elbette bu atacağımız adım Türkiye'yle de sınırlı kalmamalı" dedi.

'BU SİSTEMİN AHLAKINI OLUŞTURMAMIZ LAZIM'

Dijital kültürün ve algoritmik düzenin sanal medyada hakaret ve iftirayı makbul kılan bir yapı ürettiğini savunan Büyükgümüş, "Bu düzenin, bu sistemin ahlakını oluşturmamız lazım. Bir yerde sistem ahlakı yoksa bireysel olarak bizim tercihlerimizden oluşan hiçbir düzenin anlamı yoktur. İşte son aylarda İstanbul merkezli yürütülen yolsuzluk soruşturmalarını ve son birkaç haftadır da Türkiye'nin ikinci büyük partisi CHP'de yaşananları buradaki gazeteciler de ilgiyle takip ediyor. Öncelikle sürecin başından itibaren söylediğimiz şu sözü bir kez daha vurgulamak isterim; burada gerek yolsuzluk soruşturmalarında gerek parti içerisinde karşı karşıya geldikleri hukuki meselelerde şikayet eden Cumhuriyet Halk Partilidir. Ellerindeki bilgileri, belgeleri mahkemeye ulaştıranlar Cumhuriyet Halk Partili. 'Burada ben bu yanlışın, yolsuzluğun, ahlaksızlığın parçası oldum' diyenler yine Cumhuriyet Halk Partili. Yani bu sürecin hiçbir boyutu bizi ilgilendirmiyor. Milletimizin de böyle bir gündemi yok, bizim de böyle bir gündemimiz yok" dedi.

Kaynak: DHA

Ahmet Büyükgümüş, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Kültür, Güncel, Medya, Son Dakika

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