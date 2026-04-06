Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, dijital ortamda suç örgütleriyle ilgili suç içerikli paylaşımlar yapan şahısların tespiti için soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, İstanbul dışında 6'sı çocuk 15 kişi, İstanbul'da ise 8'i çocuk 15'i yetişkin, olmak üzere toplam 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 44 şüpheliden 10'u 'Kamu düzeni ve huzurunu bozmayı amaçlayan suç teşkil eden faaliyetler' suçlamasıyla gözaltına alındı.
10 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları kapsamında gözaltınan alınan şüpheliler Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.İşlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Dijital Suçlara Operasyon: 44 Gözaltı - Son Dakika
