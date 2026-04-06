Dijital Suçlara Operasyon: 44 Gözaltı - Son Dakika
06.04.2026 15:50
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, dijital suçlarla ilgili 44 şüpheli için gözaltı kararı verdi.

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dijital ortamda suç içerikli faaliyetler yürüten şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 44 kişi hakkında 'Kamu düzeni ve huzurunu bozmayı amaçlayan suç teşkil eden faaliyetler' suçundan gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, dijital ortamda suç örgütleriyle ilgili suç içerikli paylaşımlar yapan şahısların tespiti için soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, İstanbul dışında 6'sı çocuk 15 kişi, İstanbul'da ise 8'i çocuk 15'i yetişkin, olmak üzere toplam 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 44 şüpheliden 10'u 'Kamu düzeni ve huzurunu bozmayı amaçlayan suç teşkil eden faaliyetler' suçlamasıyla gözaltına alındı.

10 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları kapsamında gözaltınan alınan şüpheliler Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.İşlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

