Dikili Belediyesi tarafından Çandarlı\'da Geleneksel Hıdırellez Şenliği düzenlendi

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(İZMİR)- Dikili Belediyesi tarafından Çandarlı'da düzenlenen Geleneksel Hıdırellez Şenliği'nde konuşan Başkan Adil Kırgöz, "Seçim çalışmalarında yeni dönem Çandarlı'nın dönemi olacak demiştim. Çandarlı'mızda hızlı bir çalışma temposuna girdik. Bu özel günde tüm duaların, dileklerin kabul olmasını diliyorum" dedi.

Dikili Belediyesi tarafından Çandarlı'da düzenlenen Geleneksel Hıdırellez Şenliği'ne çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi. Cennet Tepesi Mevkiinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar için oyun grupları kurulurken yetişkinlerin de katıldığı Çuval, Yumurta, Halat Çekme yarışları düzenlendi. Vatandaşların piknik de yaptığı alanda Grup Flamingo konser verdi.

7'den 70'e herkesin eğlenceli dolu vakit geçirdiği şenlikte konuşma yapan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Baharın, yeniliklerin habercisi, umutların müjdecisi Hıdırellezi kutluyoruz. Seçim çalışmalarında yeni dönem Çandarlı'nın dönemi olacak demiştim. Çandarlı'mızda hızlı bir çalışma temposuna girdik. Bu özel günde tüm duaların, dileklerin kabul olmasını diliyorum. Daha mutlu, daha huzurlu, daha zengin Türkiye'de daha nice Hıdırellez Bayramları kutlamayı, gelecek günlerde tekrar bir arada olmayı ümit ediyorum" dedi.