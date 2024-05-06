Dikili Belediyesi tarafından Çandarlı'da Geleneksel Hıdırellez Şenliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dikili Belediyesi tarafından Çandarlı'da Geleneksel Hıdırellez Şenliği düzenlendi

Dikili Belediyesi tarafından Çandarlı\'da Geleneksel Hıdırellez Şenliği düzenlendi

Dikili Belediyesi tarafından Çandarlı'da düzenlenen Geleneksel Hıdırellez Şenliği'ne çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliklerde oyun grupları kuruldu ve yarışmalar düzenlendi. Şenlikte konuşan Başkan Adil Kırgöz, yeni dönemin Çandarlı'nın dönemi olacağını belirtti ve tüm duaların kabul olmasını diledi.

06.05.2024 10:22  Güncelleme: 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Dikili Belediyesi tarafından Çandarlı'da düzenlenen Geleneksel Hıdırellez Şenliği'nde konuşan Başkan Adil Kırgöz, "Seçim çalışmalarında yeni dönem Çandarlı'nın dönemi olacak demiştim. Çandarlı'mızda hızlı bir çalışma temposuna girdik. Bu özel günde tüm duaların, dileklerin kabul olmasını diliyorum" dedi.

Dikili Belediyesi tarafından Çandarlı'da düzenlenen Geleneksel Hıdırellez Şenliği'ne çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi. Cennet Tepesi Mevkiinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar için oyun grupları kurulurken yetişkinlerin de katıldığı Çuval, Yumurta,  Halat Çekme yarışları düzenlendi. Vatandaşların piknik de yaptığı alanda Grup Flamingo konser verdi.

7'den 70'e herkesin eğlenceli dolu vakit geçirdiği şenlikte konuşma yapan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Baharın, yeniliklerin habercisi, umutların müjdecisi Hıdırellezi kutluyoruz. Seçim çalışmalarında yeni dönem Çandarlı'nın dönemi olacak demiştim. Çandarlı'mızda hızlı bir çalışma temposuna girdik. Bu özel günde tüm duaların, dileklerin kabul olmasını diliyorum. Daha mutlu, daha huzurlu, daha zengin Türkiye'de daha nice Hıdırellez Bayramları kutlamayı, gelecek günlerde tekrar bir arada olmayı ümit ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Adil Kırgöz, Hıdırellez, Çandarlı, Dikili, Kültür, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dikili Belediyesi tarafından Çandarlı'da Geleneksel Hıdırellez Şenliği düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Masada iki formül var En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
08:13 Kilis’te aile katliamı Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü olarak bulundu Kilis'te aile katliamı! Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü olarak bulundu
08:11 75 yıldır hizmet veriyordu Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti 75 yıldır hizmet veriyordu! Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti
08:09 Harekat artık an meselesi İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı Harekat artık an meselesi! İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı
10:46 Fabrikada toplu cinsel ilişki iddiası infial yaratmıştı Şirketten açıklama geldi Fabrikada toplu cinsel ilişki iddiası infial yaratmıştı! Şirketten açıklama geldi
10:34 Barışmak için giden baba, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü Barışmak için giden baba, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü
10:32 Piyasalarda son durum Dolar, yeni güne 32,29 TL’den başladı Piyasalarda son durum! Dolar, yeni güne 32,29 TL'den başladı
10:24 Ceyda Düvenci’nin, ’’Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun’’ çıkışına Ebru Şancı’dan bomba yorum Ceyda Düvenci'nin, ''Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun'' çıkışına Ebru Şancı'dan bomba yorum
10:19 Mayıs ayında kar sürprizi Vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyandı Mayıs ayında kar sürprizi! Vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyandı
09:59 Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci’yi kaybetti Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetti
09:21 Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kentin sinek ilaçlamasını bizzat yaptı Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kentin sinek ilaçlamasını bizzat yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 11:07:17. #1.13#
SON DAKİKA: Dikili Belediyesi tarafından Çandarlı'da Geleneksel Hıdırellez Şenliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement