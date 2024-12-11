İzmir'in Dikili ilçesinde 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, karada düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.
Ekipler, 13'ü çocuk 41 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Dikili'de 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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