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Dikili'de Batan Balıkçı Teknesi Faciası: 4 Ölü, 1 Kayıp - Son Dakika
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Dikili'de Batan Balıkçı Teknesi Faciası: 4 Ölü, 1 Kayıp

Dikili\'de Batan Balıkçı Teknesi Faciası: 4 Ölü, 1 Kayıp

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde kaybolan Gökhan Çakır'ı arama çalışmaları sürerken; hayatını kaybeden 4 balıkçıdan biri olan Medeni Karaduman'ın yeğeni Adem Kahveci, dayısının denizci olduğunu ve balık avının keyif verdiğini söyledi. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise hala kayıp durumda. Bölgede hava koşullarının kötü olduğu belirtiliyor.

31.01.2024 13:19
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İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde kaybolan Gökhan Çakır'ı arama çalışmaları sürerken; hayatını kaybeden 4 balıkçıdan biri olan Medeni Karaduman'ın (52) yeğeni Adem Kahveci (34), Yılların denizcisiydi. Tur teknesi kaptanıydı. Denizi çok severdi. Ara sıra balığa çıkıyordu. Balık avı keyif veriyordu dedi.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Dikili ilçesi Salihleraltı açıklarında meydana geldi. Denize açılan ve içerisinde 10 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi, henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 4 bot, 1 helikopter ve 2 dalgıç timi ile çalışma başlattı. Teknedeki 10 kişiden Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar'ın cenazelerine ulaşılırken; Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem ve Muhammet Kulak ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, Dikili Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavileri sonrası yaralılar, taburcu edildi.

Bölgede yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında Medeni Karaduman'ın da cenazesine ulaşıldı. Kayıp Gökhan Çakır için çalışmalar sürerken, yeri belirlenen teknenin çıkarılması için harekete geçildi. Kurtarma balonları ile çıkarılacak gemide, Çakır'ın olup, olmadığı kontrol edilecek.

'BÖLGEDE HAVA KOŞULLARI İYİ DEĞİL'

Diğer yandan 4 balıkçının otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Medeni Karaduman'ın yeğeni Adem Kahveci (34), cenazeyi teslim almak için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Dayısının arkadaşının teknesi ile balık avına eşlik etmek amacıyla çıktığını belirten Adem Kahveci, Yılların denizcisiydi. Tur teknesi kaptanıydı. Denizi çok severdi. Ara sıra balığa çıkıyordu. Balık avı keyif veriyordu. Bölgede hava koşulları iyi değil. Bu olay, teknenin batması sonucu gerçekleşti. Olayda yaşamanı yitiren diğer arkadaşlarına da Allah'tan rahmet diliyorum. Dikili'de toprağa vereceğiz dedi. (DHA)

Kaynak: DHA

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