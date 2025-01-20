İzmir\'de tır kazası: İki kişi hayatını kaybetti

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İzmir'in Dikili ilçesindeK.G.nin idaresindeki 35 AH 1013 plakalı tır, Dikili Limanı çıkışı yakınlarında yaya ilerleyen Emine Cirit (74) ve Besime Çem'e (76) çarptı.

2 KİŞ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cirit, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Dikili Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çem de sevk edildiği Bergama Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, tırın sürücüsünü gözaltına aldı.