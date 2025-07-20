Dikili ve Çeşme'de 65 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Dikili ve Çeşme'de 65 Düzensiz Göçmen Yakalandı

20.07.2025 00:00
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İzmir'de 22'si çocuk 65 düzensiz göçmen yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında 22'si çocuk 65 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım isteyen lastik bota ekip sevk edildi.

Bottaki 13'ü çocuk 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Aynı bölgede tespit edilen başka bir lastik botta ise 2'si çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik gemisinin durdurduğu lastik bottaki 7'si çocuk 17 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşme açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı tespit edilen 1 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dikili ve Çeşme'de 65 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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