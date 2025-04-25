Dilek Yarımadası\'nda Acil Tahliye Tatbikatı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Ziyaretçilerin, kurak yaz aylarında orman yangını riski barındıran milli parkı, olası acil durumlarda güvenli şekilde tahliye etmesinin sağlanması için düzenlenen tatbikata, Kuşadası Kaymakamlığı, Milli Park Müdürlüğü, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, Sahil Güvelik Komutanlığı ile jandarma ekipleri katıldı.

Senaryo gereği, milli parkta bulunanlara yangın olduğuna ilişkin anons yapıldı.

İlgili kurumların temsilcileri, harita üzerinde risk alanlarını belirledi. Daha sonra orman ekipleri, yangına müdahale etti. Jandarma ise milli parktaki araçların tahliyesini kontrollü şekilde gerçekleştirdi.

Sahil Güvenlik ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı denizde teknede hazır bekledi.

Tatbikat, senaryodaki tüm faaliyetlerin icra edilmesiyle tamamlandı.