Dilenci Kadınlar Zabıta Memurunu Darbetti! - Son Dakika
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Dilenci Kadınlar Zabıta Memurunu Darbetti!

Dilenci Kadınlar Zabıta Memurunu Darbetti!
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Kuşadası'nda dilencilik yapan kadınlar, zabıtayı taş ve sopayla darbedip tutuklandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, dilencilik yaptıkları için kendilerini uyaran zabıta memuru E.A.'yı taş ve sopayla darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Esma Sayır ve Esra Kaymak tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 20.30 sıralarında Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli E.A., ekip arkadaşlarıyla yürüttüğü devriye görevi sırasında Esma Sayır ve Esra Kaymak'ın Atatürk Bulvarı üzerinde çocuklarıyla birlikte dilencilik yaptığını tespit etti. E.A.'nın 2 kadını uyarmasının ardından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada kadınlar, taş ve sopayla E.A.'yı darbetti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.A., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 2 kadın olay yerinden kaçtı.

TUTUKLANDILAR

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Esma Sayır ve Esra Kaymak'ın bir lisenin bahçesinde olduğunu belirledi. 2 kadın burada gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Esma Sayır ile Esra Kaymak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dilenci Kadınlar Zabıta Memurunu Darbetti! - Son Dakika

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