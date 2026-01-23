"Dilovası İşçi Katliamı Aileleri" Adalet Talebini Gebze Adliyesi Önünden Yineledi.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(GEBZE/KOCAELİ) Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Ravive Kozmetik yangınında yaşamını yitiren 3'ü çocuk 7 işçinin aileleri, soruşturmanın genişletilmesi talebiyle dilekçe vermek üzere Gebze Adliyesi'ne geldi. "Dilovası İşçi Katliamı Aileleri" olarak bir araya gelen aileler adliye önünde yaptıkları açıklamada,"76 gündür bir arpa yol ilerlemedi. Hala suçlular ellerini, kollarını sallayarak dışarıda dolaşıyor. 8 Kasım'dan bu yana ilk talebimiz tüm sorumluların tespit edilmesi, yargılanması ve gereken cezayı almasıdır. Daha savcılık aşamasında bile bundan uzak durulmuştur. Bir katliamda sorumluluğu bulunan birçok şirket yetkilisi iddianameye eklenmemiştir. Dosya hala bilirkişiye gönderilmemiştir" dedi. Ayrıca aileler dosyaya ilişkin İddianamenin Gebze 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edilmiş olmasına ilişkin endişelerini, "Hakkında suçlama yapılan bazı kişilerin soruşturma dışına çıkarılması riski vardır. Bazı sorumlu şirketlerin sorumluluklarının bu haliyle oluşmayacağını iddia etmiştir" şeklinde dile getirdi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Ravive Kozmetik parfüm dolum atölyesinde 8 Kasım 2025'te meydana gelen ve 3'ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmanın tüm sorumluları kapsayacak şekilde genişletilmesi talebiyle savcılığa dilekçe vermek üzere Gebze Adliyesi'ne geldi. Dilekçelerin savcılığa sunulması öncesi öncesinde olayda yaşamını yitirenlerin aileleri ve avukatları tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. "Dilovası İşçi Katliamı Aileleri" adı altında bir araya gelen aileler tarafında yapılan açıklamayı, yangında yaşamını yitiren Cansu Esatoğlu'nun babası İbrahim Esatoğlu okudu.

"Dilovası İşçi Katliamı Aileleri" adı altında bir araya gelen aileler yaptıkları açıklamada, sorumluluğu bulunan birçok şirket yetkilisi iddianamede yer almadığını ve dosyanın bilirkişiye gönderilmediğini belirterek İlk günden bu yana tüm sorumluların tespit edilip yargılanması yönündeki taleplerinin daha savcılık aşamasından karşılık bulmadığını ifade etti. İddianamenin Gebze 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edilmiş olmasına ilişkin ise,"Sorumluların tespit edilmesinden ziyade, hakkında suçlama yapılan bazı kişilerin soruşturma dışına çıkarılması riski vardır. Bazı sorumlu şirketlerin sorumluluklarının bu haliyle oluşmayacağını iddia etmiştir. Biz bunu kabul etmiyoruz, aksine soruşturma genişletilmelidir" denildi. Açıklama şöyle:

"76 gündür bir arpa yol ilerlemedi. Hala suçlular ellerini, kollarını sallayarak dışarıda dolaşıyorlar. Hala göstermelik birkaç kişi dışında açığa alınan görevden alınan kimse yok. Ama bu biz bu işin peşini bırakmayacağız. Bugün buraya avukatlarımızın verdiği dilekçeyi takip etmek için yapılacak işlemler hakkında savcılıktan bilgi almak için geldik. İddianamenin geri gönderilmesi bize göstermektedir ki savcılık iddianameyi çoğu detayın üzerinden atlayarak, kaybettiğimiz 7 canımıza dair herhangi bir vicdan ile hukuki bir sorumluluk duymayarak, kendi meslek yükümlülüklerini yerine getirmeyerek hazırlamıştır. Bir katliamda sorumluluğu bulunan birçok şirket yetkilisi iddianameye eklenmemiştir. 8 Kasım'dan bu yana ilk talebimiz tüm sorumluların tespit edilmesi, yargılanması ve gereken cezayı almasıdır. Daha savcılık aşamasında bile bundan uzak durulmuştur. Dosya hala bilirkişiye gönderilmemiştir.

"Bazı kişilerin soruşturma dışına çıkarılması riski vardır"

Ayrıca Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu iade kararı da yetersizdir. Sorumluların tespit edilmesinden ziyade, hakkında suçlama yapılan bazı kişilerin soruşturma dışına çıkarılması riski vardır. Bazı sorumlu şirketlerin sorumluluklarının bu haliyle oluşmayacağını iddia etmiştir. Biz bunu kabul etmiyoruz, aksine soruşturma genişletilmelidir.

"Sırf para kazanacak diye içerideki bu çalışma koşullarına göz yuman herkes, her şirket sorumludur"

Ravive kozmetik nereden ve nasıl elde ettiği belli sigortasız ve güvencesiz şekilde kadın, çocuk, göçmen işçi çalıştırarak, hiçbir işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemini almayarak bu katliama sebebiyet vermiştir. Ravive kozmetik ile anlaşması bulunan, hangi şekilde olursa olsun sırf para kazanacak diye içerideki bu çalışma koşullarına göz yuman herkes, her şirket sorumludur. Özellikle belirtilen Ali Osman Akat'a ait şirketler ve bu şirketlerin diğer yöneticileri de sorumludur ve soruşturmaya dahil edilmelidir. Lider Kozmetik ve Rebul Kozmetik yönünden de soruşturma genişletilmelidir. Bu nedenle, avukatlarımız tarafından hazırlanan soruşturmanın genişletilmesi talepli dilekçeyi savcılığa sunacağız. Dosyanın üniversite hocalarından oluşan daha kapsamlı yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesi gerekmektedir. Sorumlu şirketlere yönelik soruşturmanın genişletilmesi, sorumluluklarının saptanması, savcılığın genellikle tüm incelemeleri dikkatlice yapması da çok önemlidir. Aksi halde bu süreç, adil bir yargılama olacağına dair olan güven ve inancımızı zedeleyecektir.

"Yükümlülükleri yerine getirmeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı, SGK gibi kamu kurumları başkanları ve yöneticileri de sorumludur"

Ne zaman tutulduğu belli olmayan zabıta denetim tespit tutanakları, çalışma ruhsatının bulunmadığı açıklamasına rağmen bir çalışma ruhsatının varlığı gibi durumlar bize Ravive Kozmetik'in denetlenmediğini ve incelenmediğini göstermektedir. Dolayısıyla, yapması gereken yükümlülükleri yerine getirmeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, SGK, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Belediyesi, zabıta gibi kamu kurumları başkanları ve yöneticileri de en üstten en aşağıya kadar sorumludur. Biz bu süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Sorumluların cezalarını almaları için mücadeleyi asla bırakmayacağız"

Ailelerin avukatları adına açıklamayı ise avukat Mürsel Ünder gerçekleştirdi. Soruşturmanın vardiya amirlerine, kamu görevlileri ve şirketlere ilişkin 3 parçaya ayrıldığını aktaran Ünder, soruşturmalardaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Ünder şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz soruşturma 3 parçaya ayrıldı. Birincisi vardiya amiri pozisyonundaki Gülhan da Hürol'un sorumluluğu olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Bu karar yanlış bir karardı, kaldırılması lazım. Biz, bu soruşturma dosyası içerisinde dinlenen şahitlerden, hem telefon kayıtlarından biliyoruz ki Gülhan da Hürol da bu şirkette emir ve talimat verme yetkisi olan ve bu katliamın gerçekleşmesinde en alt düzeyde sorumlulukları olan iki kişidir. Dolayısıyla da, takipsizlik kararı yanlıştır ve derhal kaldırılması gerekir. Bununla ilgili işlemleri yaptık.

Kamu görevlileri ve şirketler şeklinde de 2 tane soruşturma dosyası yürüyor. Kamu görevlileriyle ilgili olan soruşturma dosyasında ayrı bir denetim yapılacağı söylendi ve ayrı bir bilirkişi incelemesi yapılacağı söylendi. Fakat savcılıkta alınan ilk bilirkişi raporunun kamu görevlilerin sorumluluğunun tespiti açısından çok çok yetersiz olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Sorumluluk anlamında sadece ilçe belediyesi sınırında tutmuş ama 4 yıl boyunca hiçbir şeyi kabul etmeyen Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma Bakanlığı, Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm bürokratların, bakanların, bakanlık müsteşarlarının ve müfettişlerin sorumluluklarının olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili de taleplerimiz var. Bunları önümüzdeki haftalarda dilekçe olarak sunacağız.

Şirketlerle ilgili olarak, Ravive Kozmetik ve Lykke Kozmetik diye iki şirketin yetkilileri hakkında soruşturma başlatılmış durumda ve biz bunun çok çok yetersiz olduğunu biliyoruz. Çünkü biliyoruz ki, büyük sermaye grupları kendilerinin yapmadığı, yapmak istemedikleri şeyleri böyle merdiven altı şirketler, atölyeler kurdurup, her türlü denetimsizlikten, sigortasız, asgari ücretin altında, çocuk işçi, göçmen işçi, kadın işçi çalıştırarak karlarına kar katmaktadır... Özellikle Lider Kozmetik ve Rebul kozmetik gibi Türkiye'de dağıtım ve organizyon işlerinde devasa güçlere sahip olan 2 şirketin sorumlularının da burada, sadece bir hukuki sorumluluk dışında bir cezai sorumluluğunun olduğunu da düşünüyoruz. Bu sebeple, yeterli ve düzgün bir inceleme yapılarak, bilirkişi incelemesi yapılarak yetkililerinin tespit edilmesi ve soruşturmaya dahil edilmesi gerekiyor"