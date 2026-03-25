Dilovası Kozmetik Fabrika Yangını Davası

25.03.2026 14:20
Dilovası'ndaki yangında 7 kişinin öldüğü olayla ilgili 16 sanığın duruşması devam ediyor.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin, aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 2'si firari 16 sanık hakkında açılan davada sanıklar savunmalarını yapıyor.

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile başka suçtan hükümlü 1 tutuksuz sanık, müştekiler, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İzleyiciler duruşma salonuna girmeden önce iki ayrı güvenlik aramasından geçti. Salona alınanların kimlik bilgileri güvenlik görevlilerince kaydedilirken, gazetecilerin içeriye cep telefonu ve bilgisayar sokmasına izin verilmedi.

Kayıt altına alınan duruşmada, Ravive Kozmetik firmasının yetkili ortağı tutuklu sanık Altay Ali O, savunmasında, kağıt üzerinde yönetim kurulu üyesi olduğu için sanık sıfatıyla yargılandığını savundu.

Fabrikayla ilgili bütün üretim, yönetim ve denetim yetkisini babalarına devrettiklerini öne süren Altay Ali O, "Fabrikadan hiçbir kazanç elde etmedim ve ihtiyacım da olmadı. Kazancımı kardeşimle (Ravive Kozmetik firmasının yetkili ortağı tutuklu sanık İsmail O.) kurduğumuz iki markadan gerçekleştirdim. Senede birkaç kez birkaç saat gittiğim fabrikadan gelir elde etmedim. Fabrikanın işleyişiyle ilgili bilgim yoktur. Son 6 ayda 1-2 kez gittiğim fabrikanın yöneticisi denetleyicisi olmam hayatın olağan akışına aykırıdır." ifadesini kullandı.

Altay Ali O, iş yeri çalışanı Gülhan Bendi'yi şahsen tanımadığını ve kendisiyle iletişim kurmadığını ileri sürerek, "Kendisine talimat verdiğimi söylüyor, kendisine talimat vermedim. Kendisiyle ilgili hiçbir HTS kaydım yoktur. Kendisi beni hedef göstermeye çalışıyor." iddiasında bulundu.

Olay gününü anlatan Altay Ali O, "Kardeşim beni aradı ve fabrikada patlama olduğunu söyledi. Sonradan görüştüğümüzde 'Can güvenliğimiz tehlikede, şehir dışına çıkmamız gerekiyor.' dedi. Kendisi beni aldı ve dayımın (tutuklu sanık A.O.A) fabrikasına gittik. Sonradan bizi aldılar ve Marmara Ereğlisi'nde bir eve götürüldük." dedi.

Altay Ali O, fabrikanın fiili yöneticisinin babası olduğunun beyanlarla sabit olduğunu iddia ederek, "Savunmamda olayla ilgili kusurumun olmadığını ifade edebildiğimi düşünüyorum. Yeşil pasaportumla yurt dışına çıkabilecekken gitmedim. Kaçma şüphem ve niyetim yoktur. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık, mahkeme heyeti ve avukatların sorularını yanıtladı

Savunmasının ardından mahkeme heyeti ve müşteki avukatlarının sorularını yanıtlayan sanık, üretim ve fabrikanın işleyişiyle ilgili bilgisinin olmadığını, markalarının üretim süreciyle kardeşinin ilgilendiğini öne sürerek, kendisinin pazarlama, reklam ve satışa baktığını anlattı.

Yangın güvenliğiyle ilgili soruya karşılık Altay Ali O, üretimle ilgili söz haklarının olmadığını, denetim ve üretim yetkisini babasına verdiklerini ifade etti.

LYKEE firmasını tutuklu sanık Gökberk G'ye devrettiğini belirten Altay Ali O, "Kendisi ofisin içinde bir oda kiraladı ve işleri oradan yürütüyordu. Aleyna O. (Tutuklu sanık) işe gelmezdi. Gökberk'in üretim yeri yoktu, babama fason üretim yaptırdığını söyledi. İşiyle ilgili detayları bilmiyorum." dedi.

Altay Ali O, dayısı A.O.A'nın şirketi ile kendi şirketi arasındaki para trafiğine ilişkin soruya, "Bu ticaretle ilgili bilgim yoktur. Muhasebeci açıklamayı yapacaktır." cevabını verdi.

"7 kişi öldü, vicdan azabı çekmiyor musunuz?" sorusunu Altay Ali O, "Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ben de babamı kaybettim. Tabii ki kalbim ağrıyor." şeklinde yanıtladı."

Altay Ali O, üzerlerinden çıkan 4 bin 350 dolar, 530 avro ve 20 bin lira ile ilgili soruya, sürekli yurt dışına çıktıkları için üzerlerinde hep döviz bulunduğunu, bunun da çok yüklü miktar olmadığını ifade etti.

Sanığın savunmasının tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Olay ve ceza istemleri

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız da 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmış, fabrika sahiplerinden olan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren Kurtuluş O. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Bilirkişi raporunda, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sahada etkin şekilde yerine getirmediği belirlenen Küresel Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) sorumlu müdürü Ü.A. 3 Aralık'ta, yapıyı yangın güvenliği açısından eksik ve tehlikeli durumda kiraya verdiği ve bu nedenle "tali ağır kusurlu" olduğu değerlendirilen fabrika binasının eski sahibi G.D. de 4 Aralık'ta tutuklanmıştı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 97 sayfalık iddianamede, tutuklu kozmetik firması yetkilileri Altay Ali O. ve kardeşi İsmail O. ile ortak üretim yaptığı değerlendirilen kozmetik firmasının tutuklu yetkilileri Aleyna O. ve Gökberk G. hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "olası kastla mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 5 ay 10 günden 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Olayın yaşandığı fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren Küresel OSGB firmasının işletmecisi firari Ü.Ç, sorumlu müdürü tutuklu Ü.A. ile iş güvenliği uzmanları M.D. ve S.Ç, fabrika binasının eski sahibi tutuklu G.D, binayı satın alan şirketin yetkilileri C.Ö.Y, Ö.Y. ve Ö.Y'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenilen iddianamede, kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklu şüpheliler A.O.A. ve O.Y. ile tutuksuz Ö.A. ve firari A.B. için "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

