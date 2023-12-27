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Dilovası'nda boşanma aşamasındaki eniştesini öldürdü - Son Dakika
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Dilovası'nda boşanma aşamasındaki eniştesini öldürdü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Nadir Mengübeti, ablasının boşanma aşamasında olan eniştesi Aydın Kocabay'ı tabancayla ateş açarak öldürdü. Kaçan şüpheli polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

27.12.2023 - 17:41,
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KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde Nadir Mengübeti (24), ablasıyla boşanma aşamasında olan eniştesi Aydın Kocabay'ı (52) tabancayla ateş açarak öldürdü. Kaçan Nadir Mengübeti, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 25 Aralık'ta ilçeye bağlı Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nadir Mengübeti, ablasının boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Aydın Kocabay'la buluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Nadir Mengübeti, Aydın Kocabay'a tabancayla ateş açıp kaçtı. Mermilerin isabet etmesi sonucu karnından ve bacaklarından yaralanan Kocabay, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydın Kocabay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kocabay'ın cenazesi, dün akşam namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Dilovası Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nadir Mengübeti ise dün polis tarafından yakalandı. Şüpheli, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Gebze Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dilovası\'nda boşanma aşamasındaki eniştesini öldürdü
Kaynak: DHA
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