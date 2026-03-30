Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dipsizgöl Şelalesi'nde Turizm Çalışmaları

30.03.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'taki Dipsizgöl Şelalesi'nin turizm potansiyeli artırılıyor, yeni cazibe alanları ekleniyor.

SİVAS'ın Doğanşar ilçesi yakınlarında yer alan ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Tabiat Parkı' ilan edilen Dipsizgöl Şelalesi'nin nitelikli bir turizm alanına dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Sivas Kent merkezine 82, Doğanşar ilçesine 16 kilometre mesafede bulunan ve dört mevsim sunduğu eşsiz manzaralarla ziyaretçilerin ilgisini çeken Dipsizgöl Şelalesi, geçen yıl ocak ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Tabiat Parkı' ilan edildi. Yaklaşık 50 metre yükseklikten ince bir çizgi halinde süzülerek dökülen suyun oluşturduğu şelale, ilkbaharda mavi ve yeşil tonlarıyla göz alıcı bir güzellik sunuyor. Şelale, sonbaharda sarı ve kızıl renklerin hakim olduğu geniş bir pastel yelpazesiyle de ziyaretçilere benzersiz bir manzara sunuyor.

Yamaçtan yaklaşık 100 metrelik metal merdivenle ulaşılabilen şelale bölgesinde suyun aktığı noktalarda oluşan doğal sarkıtlar da dikkat çekiyor. Suyun ince süzülmesi nedeniyle 'gelinlik' benzetmesi yapılan şelale, çevresindeki sık orman dokusuyla doğaseverler için etkileyici bir atmosfer oluşturuyor. Dipsizgöl Tabiat Parkı, zengin orman ekosistemi, peyzaj değerleri ve jeolojik yapısıyla doğa turizmi açısından önemli bir potansiyel barındırıyor. Alan, trekking, kuş gözlemi ve fotoğrafçılık gibi faaliyetlerle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Doğal zenginliğiyle öne çıkan bölgenin tabiat parkı ilan edilmesinin ardından alanda altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına hız verildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, bölgeye giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Vali Şimşek'e, Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürü Selçuk Öcal ve ilgili kurum temsilcileri eşlik etti.

'GÖRÜLMESİ GEREKEN TABİAT VARLIĞI'

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, bölgede önemli iyileştirmelerin devam ettiğini belirterek, "Doğanşar ilçesi ziyareti kapsamında Dipsizgöl'deyiz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmaları yerinde görüyoruz. Burası gerçekten doğa harikası bir alan. Her mevsim farklı renk tonlarıyla, temiz havası ve serin sularıyla görülmesi gereken bir tabiat varlığı. Her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyoruz. Buranın korunması ve koruma-kullanma dengesinin gözetilerek geliştirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bildiğiniz üzere burası geçtiğimiz ocak ayında Tabiat Parkı ilan edildi ve hemen ardından mevcut yapıların onarımına başlandı. Şu anda onarımlarda yüzde 90 seviyesine ulaşmış durumdayız" dedi.

Gelişim planı doğrultusunda bölgeye yeni cazibe alanları kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Vali Şimşek, "Seyir terası, kamp alanı, kamelyaların onarımı ve yeni yürüyüş yolları bu çalışmalar arasında yer alıyor. Amacımız, koruma-kullanma dengesini gözeterek vatandaşlarımızın bu eşsiz doğal alandan en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak. Çalışmalarımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dipsizgöl Tabiat Parkı'nda yürütülen çalışmalarla bölgenin doğa turizmi açısından daha da cazip hale getirilmesi hedefleniyor.

Haber: SİVAS,

Kaynak: DHA

Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 13:00:54. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.